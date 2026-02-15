歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

お寿司を堪能したことを明かしました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 お寿司を堪能 「17貫食べ尽くした！」いくらでも食べられちゃいます♪」「やはり小倉まで食べに行きたい！ と思うほど美味なお寿司」



堀ちえみさんは「17貫食べ尽くした！」と題したブログで「本日は小倉まで、天寿しのにぎりを楽しみに、やって来ました。」「年に2回は必ず訪れています。」と、投稿。







続けて「トロからスタート！」「もう唸って感動して、味わって…いくらでも食べられちゃいます♪」と、記しました。





そして「この時期しか食べられない、この時期だからこそ美味しいネタ。」と、記しました。





堀ちえみさんは「雲丹 最高！ とろん。美味しい」「河豚の白子も焼きたて。熱々トロトロで、甘くて最高でした。」と、数々のお寿司の写真をアップ。







続けて「最後にデザートの卵焼きと、メロンをいただきました！」と、綴りました。



そして「全部で17貫。」「美味しいお寿司を食べ尽くして、もう大満足です。」と、記しました。





最後に、堀ちえみさんは「やはり小倉まで食べに行きたい！ と思うほど美味なお寿司。」「大将！美味しかった。」「ごちそうさまでした。ありがとうございました。」と、その思いを綴っています。







