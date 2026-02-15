WBCで再び実現する名バッテリー

ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、アリゾナ州グレンデールで行われているスプリングトレーニングで、キャッチボールなどを行い調整した。練習後は報道陣の取材に応じ、突如の“告白”にファンも沸き立っている。

山本は来月に迫ったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場も予定されている。合流は3月頃になる見込みだが、旧知の仲間との再会に胸を弾ませた。「すごく楽しみにしていましたし、また久しぶりに一緒にできるメンバーもいますし、楽しみにしています」とコメント。なかでも、オリックス時代にバッテリーを組んだ若月健矢捕手との再タッグについては特別な思いがあるようだ。

若月も今大会のメンバー入りを果たしており、再び国際舞台でコンビを組む可能性が高まった。山本は「すごいありますね。結構、まあ一番と言ってもいいぐらい楽しみなことです」と笑顔。かつて“よしわか”と呼ばれた名コンビの復活に期待が集まっている。

SNSではファンから「素敵すぎます」「よちのぶ涙」「愛が溢れてる」「愛愛愛」「由伸は若のことどれだけ好きなの笑」「若様、嬉しいだろうなぁ」「よしわかは永遠だった」「絆泣ける」「全オリファンが泣いた」「オリファンですが、これは泣けます」といった声が寄せられた。再び結ばれる絆に、多くのファンが胸を熱くしている。（Full-Count編集部）