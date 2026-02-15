金子大地、朝ドラ初出演 『ブラッサム』でヒロインの従兄役
俳優の金子大地が、2026年秋放送開始のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』に出演することが13日、発表された。石橋静河が主演を務める同作で、金子はヒロイン・葉野珠の従兄、木村保を演じる。連続テレビ小説は本作が初出演となる。
【写真多数】ヒロイン家族が決定！豪華キャストがズラリ…
『ブラッサム』は、明治・大正・昭和を生きた作家・宇野千代をモデルにした物語。明治30年（1897年）に山口県岩国で生まれた主人公・葉野珠が、激動の時代の中で自由を求め、作家として花開いていく姿を描く。
金子が演じる保は、珠の叔母・照子の次男であり、珠のいとこ。学業優秀でユニークな一面を持つ青年で、泰然自若とした誠実な人柄と不思議なオーラを放つ役どころだ。
出演決定にあたり金子は「いつかいつかと夢をみてました」と率直な思いを吐露。「今回、声をかけていただき、そして、それが『ブラッサム』で本当に嬉しく光栄です」と喜びを語った。
脚本についても「毎話脚本を拝読する度、高揚感が高まります。珠がとにかく魅力的です」とコメント。「大きく揺れ動く時代の中で強く生きていく珠の姿を僕も目に焼き付けたいと思います」と意気込みをにじませた。
その上で「僕自身も、真心込めて“木村保”として『ブラッサム』の中に生きていきたいと思います」と決意を語った。
珠は女学校卒業後、代用教員として働き始めるが解雇され、故郷を離れて上京。小説の懸賞応募をきっかけに作家の道を切り開く。岩国での家族や親戚との関わりは、珠の人生の原点として大きな意味を持つ。
