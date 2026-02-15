タレントの新山千春（45）が15日までに自身のインスタグラムを更新。長女でダンサーのもあさんがお笑い芸人の渡辺直美（38）の東京ドーム公演に出演したことを明かした。

「私と娘の夢が最近ひとつ叶った！！」と書き出した新山。渡辺の東京ドーム公演を訪れた写真を投稿し、「めちゃくちゃ楽しみだった渡辺直美さんの東京ドーム公演！！」とつづった。

「ドームで何時間も笑い続けたのもはじめての経験でした！！」と投稿。「娘のもあがダンサーとして東京ドームの舞台に立つ姿！しかも渡辺直美さんと一緒にビヨンセ様にガガ様の曲で舞台に立って踊ってる姿は感動して涙がでてピントが合わなかった」と、長女のもあさんがダンサーとして出演したことを明かした。

愛娘の晴れ舞台に「もあが自力で掴んだ夢を応援できるのも嬉しかった！！」と大喜び。「いつか東京ドームでバックダンサーをしれいるもあを見守ってみたいと思っていた。それもわたしにとっての夢のひとつだった！！」と感動しきりだった。

「母と旦那さんと家族みんなで渡辺直美さんのステージを目にしてとんでもないエネルギーをいただいた夜でした」と結んだ。

新山はもあさんが高校卒業後に国際的に活躍するダンサーを目指して単身渡米したことを明かしていた。