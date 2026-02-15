12日にスペイン国王杯・準決勝1stレグでアトレティコ・マドリードと対戦したバルセロナは、アウェイでまさかの0-4と完敗を喫した。



終盤にはDFエリック・ガルシアが一発退場処分を受けるなど、バルセロナにとっては全く良いところのないゲームだったと言える。



スコアから考えると、アトレティコの決勝進出はほぼ確実だろう。ただ、今のバルセロナも攻撃力は高い。3月3日に予定されているホームでの2ndレグで攻撃陣が爆発すれば、4点のビハインドを跳ね除けることも不可能ではないか。





スペイン『SPORT』によると、クラブOBでもあるセルヒオ・アグエロは全てラミン・ヤマル次第だと若き才能に期待をかけている。「全ては可能だよ。ラミンが輝きを放てば、それで終わりさ。実のところ、最近はあまりサッカーを見ていなかったんだ。でもラミンのおかげでまた見たいと思うようになった。ラミンが大好きだし、バルサも好きだ」1stレグでは、ヤマルは対峙した左サイドバックのマッテオ・ルッジェーリに抑え込まれた。ヤマルがボールを持った瞬間にアトレティコは複数人で取り囲んでいて、2ndレグでもヤマルへのマークはかなり厳しくなると予想される。バルセロナが逆転するにはヤマルがそれを突破するしかなさそうだが、奇跡の逆転劇は起こるだろうか。