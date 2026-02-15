日本野球機構（ＮＰＢ）の榊原定征コミッショナーが１５日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの宮崎合宿を激励に訪れた。

コミッショナーは各国の侍包囲網について「今年は各国が打倒侍ジャパンと言うことで相当力を入れていて、特に米国なんかはアーロン・ジャッジが主将で史上最強チームをつくるだろうと。ドミニカ、メキシコ、台湾も強力なチームをつくっている」と分析。その上で「ただ、今年の侍ジャパンは史上最強チームだ、ということを申し上げた。きょう来たメンバープラス、メジャーリーグから９人来ますから。過去最大で、名実ともに史上最強のチーム。連覇ができる力は十分あるので、ぜひ連覇を期待しています、と話をした」と明かした。

練習風景を見渡し、「非常に雰囲気がいい」と目を細めたコミッショナー。アドバイザーとして参加しているダルビッシュについて「非常に大きな求心力、リーダーシップを発揮し、一番の兄貴分ですよね。一つにチームとしてまとまっていこうという象徴的な役割を果たしていただいているんじゃないか」と、感謝した。