MLB・ドジャースのキャンプに参加している山本由伸投手が、現地13日にライブBPに登板。翌14日の練習後に取材に応じ、キャンプ中の心境を語りました。

WBCでは侍ジャパンのエースとして期待のかかる山本投手。現地13日のライブBPではアメリカ代表のウィル・スミス選手や韓国代表のキム・へソン選手と計5度対戦し、19球を投げて被安打2、与四球1、2奪三振の内容。WBCで対戦する可能性のある2選手に対し、上々の投球を見せました。

翌14日にはキャッチボールやフォーム確認を行い、その後は一塁カバーや2塁けん制、バント処理などの守備練習をしてフィールドを後にした山本投手。キャンプ中の心境について問われると「(メジャー)3年目で、去年よりもより快適だなと思う。去年も1年目と比べるとすごく快適だなと感じましたけど、さらに今年はよりいい意味でリラックスして、目の前のことに集中してできているなと感じます」と充実した様子でコメントしました。

「体の疲労度というのは、他の年と比べても全然マシで11月休んで、その後、動き始めた時の感覚も、体の状態という面では全然他の年よりも良くて、いいスタートを切ってできたので、そういった意味では調子いいです」と昨季は1年通して投げ切り、ワールドシリーズでの中0日での連投もオフですっかり回復したといいます。