人生の最終段階をどう迎えるか。多くの人が意識しながらも、家族と十分に話し合えていない話題なのではないでしょうか？ 終末期医療や延命治療についての読者アンケート結果からは、事前の共有がないまま判断を迫られた家族の戸惑いや後悔が浮かび上がりました。

* * * * * * *

回答者数……653人／平均年齢……61歳

質問１：終末期の医療について「家族で話し合ったことがある」という方は具体的な内容について教えてください。

●家族だけの質素な葬儀にすること。延命治療はせず痛みを緩和するだけにする。（年金受給者・84歳）

●細部までは話し合ってないが、心臓が動いてるだけの、チューブだらけで生きてる生活なら、延命治療は断ってといっている（年金受給者・86歳）

●自然体で過ごす。過度の治療等はなし。（年金受給者・75歳）

●延命治療はしない。痛み苦痛は取ってほしい。子供からは親の最後の事は言いにくいから、親が賢くなって先にキチンと言っておく。財産の事も全て書いてある。公正証書にしてある。（自営業・76歳）

質問２：終末期の医療について「家族で話し合ったことがない」という方はその理由について教えてください。

●いまのところ健康なので。（年金受給者・82歳）

●終末期の医療にどういう選択肢があるかわからない（会社役員・75歳）

●今は元気。2人の息子がいるが一人暮らし。80歳になったら財産のことも含め、話し合うといってある。（年金受給者・78歳）

●遠い先の事だという気持ちが働いている。（年金受給者・76歳）

質問３：ご自身の家族の死について、後になって「こうしておけばよかった」と後悔していることはありますか？

●母の介護を姉に任せて私は手伝わなかった。（専業主婦・76歳）

●主人の末期に際して、もっとやることがあったのではないかと、今でも後悔している。 （年金受給者・76歳）

●実兄が病に倒れた際、兄の介護において決して十分といえることが出来なかった。（無職・76歳）

●最期にそばにいてあげられなかったこと。（主婦・76歳）

質問４：人生の最後はこうありたい、という希望はありますか？

●最後は住み慣れた自宅で、家族や友人に看取られて死を迎えたい、これ以上治療できない段階になったら延命治療は拒否（年金受給者・76歳）

●おだやかに、ただおだやかに…それだけです。（無職・76歳）

●とにかく最期までできる限り自分の力で生きて、もう無理となったら延命は望まない。（年金受給者・76歳）

●ボケたり、寝たきりになったりして家族に迷惑かけずに、出来れば、コロリと死にたい。 （年金受給者・86歳）

「正解」はなくても、共有はできる

終末期医療に絶対的な正解はありません。

しかし、事前に考えを共有しておくことで、家族が判断を迫られた際の迷いや後悔を減らすことは可能です。

アンケート結果からは、話し合いそのものが家族にとって心理的負担である一方、経験後には「話しておけばよかった」という声が多く聞かれます。

終末期を「いつかの話」として避け続けるのではなく、人生の一部として向き合う姿勢が求められていると言えるでしょう。