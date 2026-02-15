日本テレビ系列で現在放送中の篠原涼子主演『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』（毎週日曜よる10：30〜）。2月15日はオリンピック放送のため、第5話「涙」は2月22日に放送予定だ。

【写真】こずえに命の危機が迫り、怜治（ジェシー）との関係は…

第4話では、こずえ（篠原涼子さん）の部下である刑務官・海老原（小関裕太さん）が、教団の信者として拘置所の機密情報を外部に流していた裏切り者だったことが判明。内部からの協力者を得たことで、教団が水面下で進めてきた脱獄計画は現実味を帯び、拘置所全体を巻き込む危険な局面へと突入している。

続きが気になる視聴者に向けて、2月22日放送の第5話冒頭映像が、TVerおよびHuluにて先行公開！

裏切りが露見し始め、脱獄決行が目前に迫る中、陰謀の渦に飲み込まれていくこずえに命の危機が！

そんな第5話の幕開けを、冒頭から9分間ノーカットで配信。

さらにHuluでは、物語が大きく動き出す冒頭14分までを特別に先行公開中だ。

＜第5話冒頭の先行公開映像は、 TVer・Huluより＞

TVer https://tver.jp/series/srf6mknxzp

Hulu https://www.hulu.jp/punch-drunk-woman



日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

****

氷川拘置所の、女性が収容された区域『女区（じょく）』の区長・冬木こずえ役を篠原涼子。強盗殺人の罪で起訴され、氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者・日下怜治役をジェシー（SixTONES）。日下怜治の事件を担当している刑事・佐伯雄介役を藤木直人が演じる。

主題歌『Canaria』（カナリア）は、いきものがかりの水野良樹が作詞・作曲を手掛け、「鈴木雅之 feat. 篠原涼子」として鈴木と篠原が歌う。

*****

1〜4話では、父親殺害の容疑をかけられた怜治の事件を軸に、さまざまな犯罪背景を抱えた収容者が集う拘置所で、こずえと怜治が事件に巻きこまれながら急接近していく様が描かれてきた。

しかし、「俺は親父を殺してない」と無実を訴える怜治は、脱獄計画を進めるカルト教団「廻の光」に近づき、その計画に飲み込まれていく……。

一方、佐伯の再捜査により《怜治の父親殺害事件》には新たな事実が浮かび上がり、物語は大きく動き始めた――。