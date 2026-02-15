読むのが難しいと思う「長崎県の自治体」ランキング！ 2位「諫早市」を抑えた1位は？【2026年調査】
年度末も間近に控え、旅の計画を立てるのが楽しい季節ですが、地図を眺めているとふと読み方に迷う地名に出合うことがあります。漢字の組み合わせからは想像もつかないような読み方をする地名の数々は、パズルを解くような知的な面白さと驚きを与えてくれます。
All About ニュース編集部は1月28日、全国20〜70代の男女250人を対象に「自治体」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、読むのが難しいと思う「長崎県の自治体」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「『諫』という漢字を日常であまり見かけないからです。『かん』と読んでしまいそうで、『いさはや』とはなかなか読めません。漢字検定に出てきそうな難しさを感じました」（20代女性／東京都）、「1文字目が見たことない漢字であった」（20代男性／愛知県）、「諫という漢字を普段ほとんど見ないので、そもそも何と読むのか予想すらできなかったので」（30代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「ひがしまでは読めるがその先が分からなかった」（50代女性／福島県）、「杵という字をきねとそのままで読まないから」（40代女性／神奈川県）、「彼杵でそのぎと読むとは思えないから」（30代女性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：諫早市／99票2位は「諫早市（いさはやし）」でした。県中央部に位置し、自然豊かな風景と都市機能が調和したエリアです。市内には諫早湾干拓地や眼鏡橋などの名所が点在し、観光にも人気。江戸時代からうなぎが有名で、おもてなし料理の定番です。
1位：東彼杵町／116票1位は「東彼杵町（ひがしそのぎちょう）」でした。大村湾に面した風光明媚な町です。お茶の産地として知られ、「そのぎ茶」は全国的にも有名。見たことのある漢字の並びでも、初見では読みにくいという声も多く集まりました。
