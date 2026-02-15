CUTIE STREET、USJで“太陽を呼ぶ”！ 大成功の「ユニ春！ライブ」後に直撃インタビュー〈取材レポ〉
CUTIE STREETが、2月7日（土）にユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「ユニ春！ライブ 2026」に出演。気温5度の中で実施された今回のライブは、曇り空の下でのスタートとなったが、CUTIE STREETとファンたちのパワーが空に伝わったようで、終盤には奇跡的に太陽の光が覗く光景に変わっていった。八人全員でユニバーサル・スタジオ・ジャパンに遊びに来たことがあるというCUTIE STREET。今回クランクイン！トレンドはライブ直後のメンバーたちを直撃し、「夢がかなった」というライブの感想やパークでの思い出を聞いた。
■キュンな世界が広がるステージに
Overtureが流れ、ファンたちの歓声に包まれて登場したCUTIE STREET。背面の大きなリボンが特徴的なカラフルな衣装をまとった八人は、登場から観客の心をわしづかみにしていく。
この日、披露されたのは大ボリュームの14曲。昨年3月に八人全員でユニバーサル・スタジオ・ジャパンに遊びに来たことがあるCUTIE STREETは「ここでいつかライブがしたい！」と願っていたそうで、今回見事に夢をかなえたステージとなった。
「かわいいだけじゃだめですか？」「きゅーすとのうた」「キューにストップできません！」「ラブトレ」と盛り上がる楽曲が続き、気温5度にもかかわらずファンの中に半袖の猛者がいるほど、グラマシーパークは熱狂の渦に。
MCではユニバーサル・スタジオ・ジャパンの思い出話になり、八人で遊びに来た際は、絶叫に乗れる組、乗れない組で分かれて行動したというエピソードが披露された。桜庭遥花が「『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』に乗った時が夕暮れ時で、『大阪LOVER 〜special edition for USJ〜』を聞いたんだけど、きれいすぎて4人で泣いちゃった！」とパークでの思い出を振り返る場面も。
「ぷりきゅきゅ」「ひたむきシンデレラ！」「かわいいさがしてくれますか？」と人気曲を披露した後は、メンバーたちがセンターステージへ移り、春をテーマにした新生活応援ソング「ハルフレーク」をパフォーマンス。
同楽曲では、ピンク色と水色のコンフェティ（紙吹雪）が花びらのように舞い、一足先に春が訪れたかのように錯覚するほど幻想的な雰囲気に包まれた。ファンたちの背中を押すようなリリックは、「ユニ春」にぴったり。
その後「ハロハロミライ」「ちきゅーめいくあっぷ計画」「モアベリサマー」「ハッピー世界！」が披露され、アンコールを受けて「ゆめみるプリマドンナ」「かわいいだけじゃだめですか？（コラボver）」でライブが完結。
メンバーとファンがタオルを振る「モアベリサマー」では、たくさんのファンがタオル持参しており用意周到さに驚かされた。
また「かわいいだけじゃだめですか？（コラボver）」では、『セサミストリート』のエルモ、クッキーモンスター、ゾーイ、アビー、バート、アーニーが登場し、完璧すぎるダンスを披露。かわいいであふれたキュンな世界が広がっていた。
時折関西弁も交えながら、元気いっぱいで、爽やかで、とってもかわいい中に、優しさや思いやりが詰まったステージを見せてくれたCUTIE STREET。そんな八人に今回クランクイン！トレンドはインタビューを行った。
■2026年は「アリーナツアー」を目標に
ライブ直後にもかかわらず、満開の桜のような笑顔で出迎えてくれた八人。天気をも味方につけた奇跡のライブを佐野愛花は、こう振り返る。
「夢の1つであった『ユニ春！ライブ 2026』に出演することができた上に、ライブの最後には『セサミストリート』の皆さんと『かわだめ（かわいいだけじゃだめですか？）』を踊れて、すごく楽しかったです！ ライブの途中にファンの方たちじゃなくて『セサミストリート』の皆さんを見ちゃうくらい、かわいくって。 最後は一列になった『セサミストリート』の皆さんに囲まれて、本当に幸せでした」
八人全員でユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れたのは昨年3月のこと。すでにInstagramに写真はアップされていたが、「ユニ春！ライブ 2026」の前日にはCUTIE STREETのYouTubeにパークを楽しむVlogが公開された。
映像に映し出されるのは、絶叫乗れる組・乗れない組に分かれ、無理のない“全員が楽しいプラン”で回るCUTIE STREETのメンバー。“絶叫乗れない組”に属する梅田みゆ＆古澤里紗に思い出を聞くと、効率よく回れるように“絶叫乗れない組”の工夫があったという。
梅田は「絶叫乗れない組が、ほかの子たちがジェットコースターに乗ってる間に、カチューシャを選んだりと、なるべくいっぱい遊べるように動いていたんです」と腕を振るジェスチャー付きで回顧。翌日も仕事だったため早めの帰宅を考えいたが、古澤は「1日が秒で過ぎちゃって」と想像以上に満喫できたことを明かす。
そんな古澤に印象的な思い出を聞くと、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」に行けたことをチョイス。「何度かユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ったことがあって、年パスも持っていた身なのですが、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』に行けたことがなくて、だからこそ八人で行けてとてもうれしかったです」と笑顔で振り返る。
それから、絶叫乗れる組代表として桜庭＆真鍋凪咲にも思い出を聞いてみた。桜庭は「『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』が大好きで、『大阪LOVER 〜special edition for USJ〜』を聞きながら落ちていくのが大好きです！」とタフな一面を披露。
一方、真鍋は「ザ・フライング・ダイナソー」をチョイス。実は面白いハプニングがあったそうで、「最初、下を向きながら上がっていくじゃないですか。その時に（地上にいる）絶叫乗れない組がばったり見えて（笑）」と偶然手を振ることに成功したと言い、メンバー一同が笑った。
そんな絶叫好きな二人に、「絶叫に乗ってもかわいくいられる方法」を伝授してもらった。真鍋は「風で顔がすごいことになってしまうので、（ニッと口角を上げながら）スマイル！」と笑顔を忘れないことを提案。桜庭は、落ちる時に写真を撮られるアトラクションに乗った際の方法として、「写真の場所をバッチリ覚えて、ニコ〜っと笑顔でいることが大事だと思います！」と教えてくれた。ぜひユニバーサル・スタジオ・ジャパンに遊びに行く際は、二人の助言を試してみてほしい。
いっぱい楽しんだ後は、お腹が空くもの。とういうことで、大食いで知られる増田彩乃に、お気に入りのパークフードを聞いてみたところ、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」内にあるレストラン「三本の箒」をピックアップしてくれた。
「みんなで食べた、『三本の箒』のお肉がおいしくて！ とうもろこしも一人ずつ1本ガブッと食べました。あと、チュリトスの種類もすごくあって、いろんなかわいさがありました。食でも楽しめるのもユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではで最高だなって思いました」と幸せそうな表情を浮かべる。
メンバーのかわいさやマネしたくなるようなプランをお裾分けしてもらった今回のインタビュー。その一方で、CUTIE STREETの努力家な一面が垣間見える場面もあった。
ここにたどり着くまで、さまざまな努力や経験を重ねてきたメンバーたち。そんな八人を代表して川本笑瑠に青春を謳歌する学生たちにメッセージをもらった。川本は「高校生の時に卒業旅行でユニバーサル・スタジオ・ジャパンに来たことがあるんです。当時の友だちは今でも陰ながら応援してくれています」と、かけがえのない縁が今でも続いていることを告白。
「CUTIE STREETでも青春できているので、青春って10代限定ではないと思うのですが、時間は有限なので、若いうちにしかできないキラキラした青春は、ほんの一瞬で過ぎていくと思うんです。ずっと続くかなと思うことも、きっといつかは終わりが来てしまうので、限りある時間を大切に、思う存分楽しんでほしいなと思います」と語りかける川本の言葉は、優しくも熱く、ずしりと響く。
2026年も、まだまだ歩みを止めないCUTIE STREET。実は今年の3月31日（火）にユニバーサル・スタジオ・ジャパンは開業25周年を迎えるが、板倉可奈も今年の11月11日（水）に生誕25周年を迎える。
同い年であることを伝えると「知ってました」とうれしげな板倉。メンバーからは「きゅーすとのユニバ」とも言われていたという。そんな共通点のある板倉に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスローガンにかけて、CUTIE STREETの「NO LIMIT！」な目標を聞いてみた。
板倉は「いつまでも“NO LIMIT！”でいたいんですけど、今年はアリーナツアーを目標にしています。“無限”に回りたいです！ 全部のアリーナに行きたいくらい。各地のきゅーてすと（CUTIE STREETのファンネーム）に会いに行きたいですし、今もツアー中なのですが、大阪にも別のツアーで帰ってこれるように頑張りたいなと思ってます」と意気込みを語る。
明日の風を吹かせ続けるCUTIE STREETの姿勢は、青春を応援する説得力があり、改めて「ユニ春」の親和性を感じさせられた。グラマシーパークに響いたCUTIE STREETのポジティブなメッセージは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを飛び出して、たくさんの人の背中を押したことだろう。八人からもらったパワーを源に、＜走れ！舞え！舞え！前へ！＞と前進していきたい。
