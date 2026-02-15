サンリオ×「Wpc．」コラボに新作！ キャラクターの顔をかたどったケース付き日傘など3種
傘ブランド「Wpc．（ダブリュピーシー）」とライフスタイルブランド「Wpc． Patterns（ダブリュピーシーパターンズ）」は、2月12日（木）から、サンリオの人気キャラクターたちとのコラボレーションアイテムを、公式オンラインショップや全国の取扱店舗で発売中だ。
【写真】ポムポムプリンもかわいい！ 日傘は4柄をラインナップ
■贈り物にぴったりなアイテムも
今回登場したのは、ハローキティやシナモロールたちのキュートな表情が魅力的な折りたたみ日傘、扇子、しぼりバッグ。
「Wpc．」からは、キャラクターの顔をかたどったアイコニックな傘ケースが印象的な折りたたみ日傘が販売され、“2025年サンリオキャラクター大賞”で1位に輝いたポムポムプリンをはじめ、大人気のハローキティ、シナモロール、クロミの4キャラクターが勢ぞろいする。
また「Wpc． Patterns」では、柔らかな水彩タッチで描かれた花柄に、ハローキティとシナモロールが上品に溶け込んだ収納袋付き扇子を展開。本コラボ特別仕様のギフトボックスに入れ提供されるため、贈り物にもぴったりだ。
また、同柄のしぼりバッグも用意。くしゅくしゅとした生地が入れる物に合わせて伸縮するため、見た目以上の収納力で、使わない時は手のひらサイズになるコンパクトさもポイントとなっている。
