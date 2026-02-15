埼玉高速鉄道（地下鉄７号線）の延伸計画について、埼玉県さいたま市は１３日、延伸にかかる費用負担の割合を明らかにした。

事業費全体の３分の１となる自治体負担分について、さいたま市と県が６５対３５で負担する。現状の概算事業費（１４４０億円）ベースでは、負担額はさいたま市が３１２億円、県が１６８億円となる。

市は同日、市議会の委員会で負担割合を明記した事業計画素案を示した。

市と県は事業計画について、国などの支援を受けられる都市鉄道等利便増進法の適用を目指し、素案作成を進めてきた。適用を受けると、延伸にかかる費用を国、自治体、整備主体の事業者がそれぞれ３分の１ずつ負担することになる。その場合でも、市と県の負担の内訳は定められておらず、調整事項となっていた。

分担の根拠について、市の担当者は委員会で「延伸実現によって市が受ける便益と、県がさいたま市以外で受ける便益の割合で算出した」と説明した。

市と県は３月末までに、整備主体となる独立行政法人「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」（鉄道・運輸機構）などへの事業実施要請を目指す。その後、同機構などが具体的な事業計画を国土交通省に提出し、来年４月の事業化決定を目指す。