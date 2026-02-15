TBS NEWS DIG Powered by JNN

きょうは低気圧が通過し、北海道は次第に雪や風が強まるおそれがあります。本州方面は広く晴れて、少し力強くなった日差しに春を感じられそうです。南西諸島も晴れ間があるでしょう。

予想最高気温です。きょうは全国的に平年よりかなり高く、4月並みのお花見の頃のような暖かさとなりそうです。まだ平年より多く雪が積もっている所もありますので、なだれや落雪、雪どけ水による冠水など融雪災害にご注意ください。昼間は上着なしでも過ごせそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
　札幌： 7 ℃　釧路： 3 ℃
　青森：12℃　盛岡：11℃
　仙台：18℃　新潟：15℃
　長野：15℃　金沢：16℃
名古屋：17℃　東京：18℃
　大阪：17℃　岡山：16℃
　広島：17℃　松江：16℃
　高知：20℃　福岡：17℃
鹿児島：20℃　那覇：24℃

週間予報です。あすは日本海側で雪が降りますが、大雪になることはない見込みです。火曜日は次第に雪がやんで、広く晴れるでしょう。水曜日はやや強い寒気が流れ込むため、北海道から北陸にかけて、局地的に雪の量が多くなるおそれがあります。この先の気温は全国的に平年並みか高めで、スギ花粉が本格的に飛び始めそうです。