きょうは低気圧が通過し、北海道は次第に雪や風が強まるおそれがあります。本州方面は広く晴れて、少し力強くなった日差しに春を感じられそうです。南西諸島も晴れ間があるでしょう。

予想最高気温です。きょうは全国的に平年よりかなり高く、4月並みのお花見の頃のような暖かさとなりそうです。まだ平年より多く雪が積もっている所もありますので、なだれや落雪、雪どけ水による冠水など融雪災害にご注意ください。昼間は上着なしでも過ごせそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌： 7 ℃ 釧路： 3 ℃

青森：12℃ 盛岡：11℃

仙台：18℃ 新潟：15℃

長野：15℃ 金沢：16℃

名古屋：17℃ 東京：18℃

大阪：17℃ 岡山：16℃

広島：17℃ 松江：16℃

高知：20℃ 福岡：17℃

鹿児島：20℃ 那覇：24℃

週間予報です。あすは日本海側で雪が降りますが、大雪になることはない見込みです。火曜日は次第に雪がやんで、広く晴れるでしょう。水曜日はやや強い寒気が流れ込むため、北海道から北陸にかけて、局地的に雪の量が多くなるおそれがあります。この先の気温は全国的に平年並みか高めで、スギ花粉が本格的に飛び始めそうです。