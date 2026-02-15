歌舞伎俳優の中村獅童が、長男・中村陽喜、次男・中村夏幹との福岡・博多座公演でのオフショットを公開した。

獅童は１５日までに自身のインスタグラムを更新。「博多座 あらしのよるに 後半戦突入です。おかげさまで、連日大盛況です」と記し、化粧をした２人の楽屋ショットや、公演後の食事の様子などをアップ。

「チケット無しとの表記でも、博多座さんは見やすい補助椅子を出してくださいますので、どうか諦める事なく、博多座さんまでお問い合わせくださいね！お子様も大歓迎です」と告知。

「子供達と、毎日博多を満喫しています、あたたかくてお優しい博多の皆さま、大好きです、ありがとうございます！ 残り時間も、全力で駆け抜けるでやんすよー！」とつづった。

この投稿には、「来週見に行きますよ」「可愛い また観に行くからねー」「６歳の娘と親娘３代で観劇しました 娘曰く、映画より歌舞伎の方が面白かったと 生の舞台の魅力を感じたのだと思います」「この前みてまた今日もみます」「昨日初めての歌舞伎であらしのよるにを体感してきました！楽しくて感動して、後半泣けてきてしまいました」「獅童さん一家大好きです」「可愛らしいお二人にズキュン」などのコメントが寄せられた。