2児の母・西山茉希、“大人女子界隈でバズる”アレンジ万能特製デトックスペースト公開「身体に良さそう」「アイデアすごい」の声
【モデルプレス＝2026/02/15】モデルの西山茉希が2月14日、自身のInstagramを更新。手作りのアレンジ万能な調味料を公開し、注目を集めている。
【写真】40歳2児のママモデル「簡単なのにヘルシー」アレンジ万能“デトックスペースト”
西山は「コンビニ手巻きに紫蘇差し込み。くるっと巻いたら幸せ増し増し」「海苔パリ、紫蘇シャキ、香りフワっっ」とつづり、コンビニの手巻き寿司に紫蘇を添えてアレンジする様子を投稿。手軽にできる美味しく食べるアイデアを披露した。
さらに「我が家に集まる大人女子界隈でバズってます」と、友人たちの間でも人気だというアレンジ万能な“デトックスケールペースト”を紹介。「ケール×セロリ×紫蘇×ミネラル液×お好みレモン汁。詰め込んで押すだけのフードプロセッサーで楽変」とレシピを公開し、「今回は無塩で。好みの細かさまで砕いたら色んな料理に乗せたり和えたり。翌日の午前中から効果抜群」と伝えている。また、オリーブオイルやバター、醤油を足すなど、豊富なアレンジ方法も紹介した。
この投稿には「コンビニ飯をおしゃれ飯にするセンス最高」「デトックスペースト、めちゃ身体に良さそう」「アイデア凄い」「真似して作ってみます」「手軽に健康的な食事ができるアイデア、ありがとうございます」「簡単なのにヘルシーで美味しそう」といった反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
