元TOKIO城島茂「ザ！鉄腕！DASH！！」出演継続を発表 決断の経緯明かす「長く関わってきた者としての責務」【コメント全文】
【モデルプレス＝2026/02/15】元TOKIOの城島茂が、日本テレビ系バラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」（毎週日曜よる7時〜）の出演を継続することを発表。2月15日、株式会社城島ファームのホームページにて報告された。
公式サイトでは「日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH！！』への出演に関し、ご報告申し上げます」と切り出し「昨年来の一連の経緯を踏まえ、今後の同番組との向き合い方や、同番組が三十年にわたり社会の中で果たしてきた役割について、熟考を重ねてまいりました。そのような中、先日、日本テレビ福田博之社長とお会いし、これからの番組づくりについてのお考えをお聞かせいただきました」と報告。
「DASH村の師匠、明雄さんをはじめ多くの方々から授かった知恵と志は、私にとっての礎です。それらを自分たちの世代がしっかりと胸に刻み、次の世代へとつないでいくことは、長く関わってきた者としての責務であると認識しております。この思いのもと、城島茂は今後も『ザ！鉄腕！DASH！！』への出演を継続する決断をいたしました」と表明した。
最後には「今後も、多くの方々が安心して取り組める場であり続けることを願っております。引き続き、変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます」とつづっている。
なお、元TOKIOの松岡昌宏は2月13日、同番組を降板すると発表した。（modelpress編集部）
日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH!!」への出演に関し、ご報告申し上げます。
昨年来の一連の経緯を踏まえ、今後の同番組との向き合い方や、同番組が三十年にわたり社会の中で果たしてきた役割について、熟考を重ねてまいりました。
そのような中、先日、日本テレビ福田博之社長とお会いし、これからの番組づくりについてのお考えをお聞かせいただきました。
DASH村の師匠、明雄さんをはじめ多くの方々から授かった知恵と志は、私にとっての礎です。それらを自分たちの世代がしっかりと胸に刻み、次の世代へとつないでいくことは、長く関わってきた者としての責務であると認識しております。
この思いのもと、城島茂は今後も「ザ！鉄腕！DASH!!」への出演を継続する決断をいたしました。
30年にわたり関わってこられたすべての方々への敬意と感謝を忘れず、これからも誠実に向き合ってまいります。
また、日頃よりご覧いただいている視聴者・ファンの皆様に、あらためて心より御礼申し上げます。
今後も、多くの方々が安心して取り組める場であり続けることを願っております。
引き続き、変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
令和8年2月15日
株式会社城島ファーム
代表取締役 城島茂
