お得な豚こま大容量パックは『濃厚みそ』下味で賢く使い切る。節約＆飽きない時短テク

大容量パックのお肉、安いのはうれしいけれど、同じ味が続くのはちょっと困りもの。そんなときに頼れるのが、まとめて仕込む「下味肉」です。

あらかじめ味を含ませておけば、あとは調理法を変えるだけで、毎回ちがう一皿に。食材をムダなく使えて、節約にもつながるのがうれしいポイント！

今回は「濃厚みそ味」の下味肉レシピを、賢く使い切るアレンジとともにご紹介します。

「濃厚みそ味」の下味肉

材料（1袋・2人分）と作り方

Mサイズの冷凍用保存袋に豚こま切れ肉200ɡ、みりん、ごま油各大さじ1、砂糖、片栗粉各小さじ1、みそ小さじ4を入れ、袋の上からかるくもんで混ぜる。ごま油大さじ1を加えてもみ混ぜる。保存袋の空気を抜き、薄く平らにしてから袋の口をしっかりと閉める。

POINT

保存袋は開けた状態でもむと、まんべんなく調味料や油が混ざります。中身がこぼれないように注意して。

保存期間と使い方

仕込んだ日を含み、冷蔵で5日ほど、冷凍で2カ月ほど保存可能（冷凍した場合は、20〜30分室温に置いて半解凍してから使用）。

アレンジレシピはこちら。

濃厚みそ味の下味肉で『みそバター炒め』のレシピ

こくうまの定番もお手軽に、かつおいしく！

材料（2人分）

上記「濃厚みそ味の下味肉」……1袋

キャベツの葉……4〜5枚（約200g）

バター

粗びき黒こしょう

作り方

キャベツは5cm四方に切る。フライパンに「下味肉」を広げてキャベツをのせ、ふたをして中火にかける。肉に焼き色がつくまで4〜5分蒸し焼きにする。ふたを取ってバター10gをのせ、かるくほぐしながら1〜2分炒める。器に盛り、粗びき黒こしょう適宜をふる。

濃厚みそ味の下味肉で『もつ煮風』のレシピ

パンチのきいた味に、ご飯がすすむ！

材料（2人分）

上記「濃厚みそ味の下味肉」……1袋

にら……1/2束（約50g）

ねぎ……1本

赤唐辛子の小口切り……1本分

白いりごま……小さじ2

塩

作り方

（1）にらは長さ3〜4cmに切る。ねぎは斜めに長さ3〜4cmに切る。直径20cmのフライパンに「下味肉」を広げ入れ、ねぎをのせて水1/2カップを注ぐ。

（2）ふたをして中火にかけ、煮立ったらふたを取って肉をほぐし、ふたをして5〜6分煮る。ふたを取ってにら、赤唐辛子を加え、白ごまをふる。塩少々を加え、味をととのえる。

時間のある日に仕込んでおけば、平日のごはんがぐっとラクに。下味肉で、節約をおいしく楽しんでみてください♪

（『オレンジページ』2025年4月17日号より）