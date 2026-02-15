千葉vs川崎F スタメン発表
[2.15 J1百年構想リーグ EAST第2節](フクアリ)
※13:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 20 石川大地
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 13 鈴木大輔
MF 27 岩井琢朗
MF 32 天笠泰輝
MF 33 猪狩祐真
MF 37 姫野誠
FW 9 呉屋大翔
FW 30 松村拓実
監督
小林慶行
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 3 谷口栄斗
DF 13 三浦颯太
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 18 紺野和也
MF 19 河原創
FW 9 エリソン
控え
GK 21 早坂勇希
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 30 野田裕人
MF 8 橘田健人
MF 16 大関友翔
MF 41 家長昭博
FW 23 マルシーニョ
FW 24 宮城天
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
