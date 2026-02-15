キングカズは福島ダービーでメンバー外… 神村学園主将のいわきルーキーDF中野陽斗は2試合連続スタメン
[2.15 J2・J3百年構想リーグ第2節 いわき - 福島 ハワスタ]
J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節は15日に各地で第2節を行う。福島ユナイテッドFC対いわきFCの先発メンバーが発表され、開幕スタメンを飾っていた福島のFW三浦知良はメンバー外となった。
キングカズこと三浦は横浜FCからの期限付き移籍で今季加入。開幕節で先発入りしてJリーグ公式戦最年長出場記録を58歳346日に更新し、シザースフェイントなどで会場を沸かせつつも前半20分で途中交代となっていた。
今節は福島ダービーと称される注目カードだが、三浦はメンバー外となった。一方のいわきではルーキーのDF中野陽斗が開幕から2試合連続で先発入りを果たした。中野は開幕節でフル出場して完封勝利に貢献。神村学園高で主将を務め、今年度のインターハイと全国高校サッカー選手権を制した18歳が2連勝を狙う。同じく神村学園から加わったMF荒木仁翔もベンチ入りしており、出場すればプロデビューとなる。
