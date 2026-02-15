磯野貴理子、「伯父が描いた」自前の着物姿を披露 凛とたたずむ姿に反響「素敵なお着物」「本当にお美しい」「これぞ大和撫子！」
タレントの磯野貴理子（62）が15日、自身のインスタグラムを更新。「伯父が描いた自前の着物です」と紹介し、着物姿を披露した。
【写真】「伯父が描いた」自前の着物姿を披露した磯野貴理子
「雑誌クロワッサンの『着物の時間』のページで取り上げてもらいました」と報告し、写真をアップ。淡い色合いに鮮やかな花模様がデザインされた自前の着物に身を包み、帯を締めた全身ショットと横顔を公開した。全身ショットでは、木々に囲まれた日本家屋を背景に、凛とした立ち姿を披露している。
投稿ではほかに、自身で撮影した「都内の公園にいたメジロ アオジ 眠そうなゴイサギ」をアップし、温かみのある作品の数々を披露した。
コメント欄には、「本当にお美しい」「とても素敵です！」「いつもより100倍お綺麗です」「これぞ大和撫子！」「お着物素晴らしい」「お花の赤が映えた素敵なお着物ですね」「とても綺麗でお着物もとてもお似合いです。人生楽しんでいらっしゃる姿も素敵です！」と、磯野の着物姿を称賛する声が寄せられている。
【写真】「伯父が描いた」自前の着物姿を披露した磯野貴理子
「雑誌クロワッサンの『着物の時間』のページで取り上げてもらいました」と報告し、写真をアップ。淡い色合いに鮮やかな花模様がデザインされた自前の着物に身を包み、帯を締めた全身ショットと横顔を公開した。全身ショットでは、木々に囲まれた日本家屋を背景に、凛とした立ち姿を披露している。
コメント欄には、「本当にお美しい」「とても素敵です！」「いつもより100倍お綺麗です」「これぞ大和撫子！」「お着物素晴らしい」「お花の赤が映えた素敵なお着物ですね」「とても綺麗でお着物もとてもお似合いです。人生楽しんでいらっしゃる姿も素敵です！」と、磯野の着物姿を称賛する声が寄せられている。