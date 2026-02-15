プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１５日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」に出演。今までＬＩＮＥしても返事がこなかったモデルのゆうちゃみから初めてＬＩＮＥが来たことを明かした。

かまいたちの山内健司が「前にロケで行ったシール、人気ヤバイらしいです。シール今、すごいらしいですね」と切り出した。

すると、一茂はかまいたちと３人でシール帳作りに挑戦した１月の放送回を思い返し、「（ゆうちゃみから）『一茂さん、シール持ってるんですか？』って、ＬＩＮＥが来た、初めて。俺からＬＩＮＥしても３カ月既読にならないんだけど。やっぱシールスゴいね」と番組を見ていたゆうちゃみが連絡してきたことを明かした。

濱家隆一が「今、ゆうちゃみの中で一茂＜シール。シールが今、上」とイジると、一茂も「何で！シール持ってんの俺だよ…。ああ、でも俺がリリース（手放す）するの分かってるからな」とその序列に渋々、納得していた。

番組では、その時に３人が作ったシール帳を視聴者プレゼント。山内が「応募スゴい来たんちゃう？」と話すと、番組公式Ｘにすでに過去最高となる１万件上回る応募が来ていると説明、シール人気のすさまじさを紹介していた。