¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡ÛÊ¿ÌîÊâÌ´¤¬¹üÀÞ¤Ç½Ð¾ì¡¡¸µ¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×Áª¼ê¤¬ÄË¤ß»ß¤á¤ò²òÀâ¡Ö°û¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤¬£±£µÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Ê¿Ìî¤Ï¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹üÈ×¤Î±¦Ä²¹ü¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¹üÀÞ¤¬¤¢¤ê¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬Éé½ý¤·¤¿ºÝ¤ÎÄË¤ß»ß¤á¤ä¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÀÝ¼è»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë£²£°£°£¶Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ®ÅÄÆ¸Ì´¤¬²òÀâ¡£¡Ö¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤íµ¬Äê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¶Ø»ß»ØÄêÌôÊª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó°û¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°û¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡ÊÂç²ñËÜÉô¤Ë¡Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¤é°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¿½ÀÁ¤¹¤ì¤Ð¡Ê£Ï£Ë¡Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡£±£°Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¡¢£°£¶Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÆ£ÈþÉ±¤Ï¡Ö»ä¤â¥È¥ê¥Î¤Î»þ¡¢¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±þ±ç¤È¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤Æ¡¢ÄË¤ß¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡À®ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¶¥µ»¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ï¡ÊÄË¤ß¤ò¡Ë´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡Ö¡Ê¶¥µ»¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡ØÄË¤Ã¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁª¼ê¤Î¶Ë¸Â¾õÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£