¡ØÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡Ùº£²Æ¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷·èÄê¡ª¡¡¸ÅÂå¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈÀ¤³¦¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤¬±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¯
¡¡¼Ä¸¶Àé³¨¤ÎÂåÉ½ºî¤ÎÌ¡²è¡ØÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡Ù¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢º£²ÆÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼Ä¸¶¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ëËÜÆü2·î15ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦¼Ä¸¶Àé³¨ÀèÀ¸¤«¤éÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤âÅþÃå¡ª
¡¡¡ØÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡Ù¤Ï¡¢¿ôÀéÇ¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¡¢ÆÍÇ¡¸ÅÂå¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈÀ¤³¦¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤¬¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡ÈËÜ³ÊÂç²Ï¥í¥Þ¥ó¡É¡£1995¡Á2002Ç¯¡Ö¾¯½÷¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2000ËüÉôÄ¶¡Ê1·î»þÅÀ¡¢ÅÅ»ÒÈÇ´Þ¤à¡Ë¡£Âè46²ó¾®³Ø´ÛÌ¡²è¾Þ¾¯½÷ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÊõùà²Î·àÃÄ¤ÇÉñÂæ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ÂåÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹ÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦Í¼Íü¡Ê¥æ¡¼¥ê¡Ë¤Ï¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢µª¸µÁ°14À¤µª¤Î¥Ò¥Ã¥¿¥¤¥ÈÄë¹ñ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸ÍÏÇ¤¦¥æ¡¼¥ê¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Äë¹ñ¤Î¹Ä°Ì·Ñ¾µºÇÍÎÏ¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¹Ä»Ò¥«¥¤¥ë¡£
¡¡Â¦¼¼¤È¤·¤ÆÈà¤Ë¤«¤¯¤Þ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥æ¡¼¥ê¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÌ±½°¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Àï¤¤¤Î½÷¿À¥¤¥·¥å¥¿¥ë¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ÂåÆüËÜ¤Ø¤Îµ¢´Ô¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¹ÄÈÞ¤Î±¢ËÅ¤ä¼þÊÕ¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤·¤«»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¤Ø¤ÎÎø¿´¤ËÍÉ¤ì¤ë¡¢¥æ¡¼¥ê¤ÎÁª¤ÖÆ»¤È¤Ï¡Ä¡©
¡¡¼Ä¸¶¤Ï1981Ç¯¤Ë¡Ø¹È¤¤ÅÁÀâ¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ø°Ç¤Î¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¦¥¢¥¤¡Ù¤ä¡Ø³¤¤Î°Ç¡¢·î¤Î±Æ¡Ù¤Ê¤É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢º£Ç¯²è¶È45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¼Ä¸¶ºîÉÊ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜºî¤¬½é¤á¤Æ¡£´ÆÆÄ¤Ï¾®ÎÓ¹ÀÊå¤¬Ì³¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤òµÇ°¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¼Ä¸¶¤è¤êÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£¡ÖÏ¢ºÜ½ªÎ»¤«¤é24Ç¯¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ¹¤¤»þ¤ò·Ð¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Ï!!¡×¤È¥¢¥Ë¥á²½¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÏ¢ºÜÅö»þ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¸¶ºî¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÆ±»þ²ò¶Ø¡£ÀïÆ®Éþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢·è°Õ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥Ò¥Ã¥¿¥¤¥ÈÄë¹ñ¤òÎ®¤ì¤ë¡ÉÀÖ¤¤²Ï¡É¥Þ¥é¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¢¤òË¾¤à¼ç¿Í¸ø¥æ¡¼¥ê¤È¡¢Èà½÷¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÄë¹ñ¤Î¹Ä»Ò¥«¥¤¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡Ù¤Ï¡¢º£²ÆÊüÁ÷³«»Ï¡£
¢¨¸¶ºî¼Ô¡¦¼Ä¸¶Àé³¨¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£¸¶ºî¼Ô¡¦¼Ä¸¶Àé³¨¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡ÖÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡×¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹‼︎ ÂçÊÑ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!!
Ï¢ºÜ½ªÎ»¤«¤é24Ç¯¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ¹¤¤»þ¤ò·Ð¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Ï!!
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³§ÍÍÊý¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤·¤¢¤ï¤»¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤¢¤ï¤»¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ï¢ºÜÅö»þ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä
¸¶ºî¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¤â¤ï¤¿¤·¼«¿È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
