『横浜ネイバーズ』season2蓮佛美沙子・萩原聖人ら出演決定！ ポスター＆特報解禁
なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がダブル主演を務め、3月7日より放送・配信スタートするWOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ『横浜ネイバーズ Season2』（WOWOW）の新キャストとして、蓮佛美沙子、萩原聖人らの出演が発表された。併せて、ポスタービジュアルと特報映像が解禁となった。
【動画】大西流星＆原嘉孝が不可解な連続殺人事件に挑む『横浜ネイバーズ Season2』特報
岩井圭也の小説『横浜ネイバーズ』シリーズを実写化した本作は、大西演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一（通称：ロン）が、原演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太（通称：欽ちゃん）や仲間たち“ネイバーズ”と協力しながら、さまざまな事件に挑んでいくヒューマン・エンターテイメント。現在、Season1が東海テレビ・フジテレビ系で放送中だ。
Season2では、原作にはないドラマオリジナルの要素が加わり、 Season1よりもさらにサスペンスフルな物語が展開される。
横浜一帯で謎のステッカーが無作為に貼られる事象が多発する中、一件の殺人事件が発生。欽太、そしてロンや“ネイバーズ”の仲間たちにとって大切なある人物が犠牲者となってしまう。しかし、それは不可解な連続殺人事件の序章にすぎなかった―。事件解決のために奔走する欽太だったが、殺人の容疑で逮捕された人物はまさかのロンだった。欽太やヒナ（平祐奈）らは、ロンの無実を信じて行動するもロンはなぜか口を閉ざしたままで…。果たして、バラバラに見える一連の事件はどのように交錯していくのか？やがて衝撃の真相が明らかになる―。
Season2から新たに登場するキャストとして、欽太とバディを組んで連続殺人事件の捜査にあたる神奈川県警捜査一課刑事・浅香希子役に蓮佛美沙子。逮捕されたロンの弁護人を務めることになる弁護士・清田大助役に萩原聖人。清田の元でともに働くパラリーガル・梨岡拓也役に酒向芳。
さらに、平祐奈、高橋侃、紺野彩夏、三浦誠己、須森隆文、阿南敦子、中島ひろ子、オクイシュージ、原日出子、螢雪次朗、村田雄浩らが出演。Season1でおなじみの登場人物に加え、新たな面々が物語に彩りを添える。
Season2のポスタービジュアルと特報映像は、Season1の希望を感じられる鮮やかさとは一転、シリアスな表情で事件の真相へと立ち向かう登場人物たちを活写した。
Season2で演出を務めるのは村上牧人。戸田彬弘が脚本を務める。
大西も原も口をそろえて「Season1とはまた別の作品に挑んでいるような雰囲気だった」と語るほど印象を変え、手に汗握る本格クライムサスペンスが展開される Season2だが、その物語について大西は「仲間を信じる気持ちを忘れずに貫き通した先に、どんな未来が待っているのか。Season1、2を通して『絆』をしっかりと感じていただける作品になっていると思います」とコメント。シリーズ全体の根底に流れる魅力を語った。
また、原は「Season2ではさらに物語のスケールが大きくなり、伏線も増えます。きっとドキドキする展開が待っていますので、ぜひご期待ください」と語り、予測不能なスリリングな展開に自信をのぞかせた。
WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ『横浜ネイバーズ Season2』は、WOWOWにて3月7日より毎週土曜22時放送・配信（全8話）。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■大西流星（小柳龍一役）
Season2では、よりスケールの大きい事件や複雑な人間関係が描かれていきます。Season1の2年後を描いているので、ロンの衣裳もパキッとした色味のストリート系から、少しカラフルさを抑えた大人っぽい感じになっています。髪もバッサリ切って、撮影に挑みました。
そして、Season1で描かれた「親仁善隣」という言葉が、Season2でも重要になっていきます。
ロンが逮捕されるというまさかの展開ですが、仲間を信じる気持ちを忘れずに貫き通した先に、どんな未来が待っているのか。Season1、2を通して「絆」をしっかりと感じていただける作品になっていると思いますので、ぜひ注目してください。
■原嘉孝（岩清水欽太役）
Season1から監督や撮影チームが交代して、作品の毛色が随分と変わりました。もちろんストーリーはつながっていますが、感覚としては Season1とはまた別の作品に挑んでいるような雰囲気でした。欽ちゃんの衣裳にも、カーキのロングコ
ートが追加されたのが刑事らしくて嬉しかったです。
Season2ではさらに物語のスケールが大きくなり、伏線も増えます。Season1で培ったネイバーズ達の強い絆が危うくなる場面もあるかも知れません。きっとドキドキする展開が待っていますので、ぜひご期待ください。
■蓮佛美沙子（浅香希子役）
岩井さんの描く原作から、脚本の戸田さんが濃密なオリジナル要素を丁寧に緻密に抽出した、圧倒的な Season2だと思います。私のように2からこの作品に触れた人でも物語に引き摺り込まれ、それでいて Season1から観ている人にとってはより衝撃的な、ある意味で悲しい物語に仕上がっている気がしています。
“正義”の多義性を改めて突きつけられ、静かにもがいた日々でした。それぞれが信じる正しさを、一緒に追いかけながら最後まで見届けてもらえたらと思います。
■萩原聖人（清田大助役）
大西君、原君とも全く違う個性が宝石のようにキラキラと役を通じて輝いていて、とても眩しかったです!!
人が成長する時には必ず大きな出会いがあります。
それは年齢に関係なくあると思います。
それを感じてもらえる Season2になっていると思うので皆様楽しみにしていて下さい。
■原作：岩井圭也
ドラマ「横浜ネイバーズ Season1」を拝見して驚きました。原作に通底する「親仁善隣」の精神が、きわめて忠実に再現されていたためです。撮影現場にうかがった時の雰囲気のよさも印象に残っています。製作チームの方々が誠実に作品世界と向き合ってくださったことで、幸福な映像化となりました。原作から『横浜ネイバーズ』シリーズを知った方にも、楽しんでいただけるドラマになったと思います。
Season2は、原嘉孝さん演じる岩清水欽太（欽ちゃん）の視点から描かれる物語です。もちろん、大西流星さん演じる小柳龍一（ロン）や、ヒナ、マツ、凪といった仲間たちも引き続き登場します。よりサスペンスフルで緊張感のある空気が漂うなか、Season1とはまた違った角度から「親仁善隣」が表現されています。私もいち視聴者として、放送・配信を楽しみにしています。
■脚本：戸田彬弘
Season2では、物語の視点が民間人であるロンから、刑事・欽太へと移ります。
原作が持つキャラクターたちのあたたかさや「親仁善隣」の精神を、情状だけでは物事を判断できない刑事という立場の中で、どのように物語として息づかせることができるのか。その問いが、Season2の出発点でした。
民事の世界から刑事事件へと軸足が移ったことで、物語はより複雑に、よりスケールのあるサスペンスとして展開していきます。ただの刑事ドラマに留まらず、横浜ネイバーズの刑事ドラマになることを意識して書きました。一筋縄ではいかない、人間の選択と感情が交錯する物語になっていると思います。
原作のエピソードを大切にしながら、Season2では物語の約半分をオリジナルストーリーとして構成させて頂きました。自分自身、思い入れのある新しいキャラクターが数多く登場します。原作ファンの皆さんにも、彼らを含めた「ネイバーズの世界」を愛してもらえたら嬉しいです。
人を信じることと、疑わなければならないこと。その狭間で揺れ動く人間たちの姿を、ぜひ最後まで見届けてください。
【動画】大西流星＆原嘉孝が不可解な連続殺人事件に挑む『横浜ネイバーズ Season2』特報
岩井圭也の小説『横浜ネイバーズ』シリーズを実写化した本作は、大西演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一（通称：ロン）が、原演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太（通称：欽ちゃん）や仲間たち“ネイバーズ”と協力しながら、さまざまな事件に挑んでいくヒューマン・エンターテイメント。現在、Season1が東海テレビ・フジテレビ系で放送中だ。
横浜一帯で謎のステッカーが無作為に貼られる事象が多発する中、一件の殺人事件が発生。欽太、そしてロンや“ネイバーズ”の仲間たちにとって大切なある人物が犠牲者となってしまう。しかし、それは不可解な連続殺人事件の序章にすぎなかった―。事件解決のために奔走する欽太だったが、殺人の容疑で逮捕された人物はまさかのロンだった。欽太やヒナ（平祐奈）らは、ロンの無実を信じて行動するもロンはなぜか口を閉ざしたままで…。果たして、バラバラに見える一連の事件はどのように交錯していくのか？やがて衝撃の真相が明らかになる―。
Season2から新たに登場するキャストとして、欽太とバディを組んで連続殺人事件の捜査にあたる神奈川県警捜査一課刑事・浅香希子役に蓮佛美沙子。逮捕されたロンの弁護人を務めることになる弁護士・清田大助役に萩原聖人。清田の元でともに働くパラリーガル・梨岡拓也役に酒向芳。
さらに、平祐奈、高橋侃、紺野彩夏、三浦誠己、須森隆文、阿南敦子、中島ひろ子、オクイシュージ、原日出子、螢雪次朗、村田雄浩らが出演。Season1でおなじみの登場人物に加え、新たな面々が物語に彩りを添える。
Season2のポスタービジュアルと特報映像は、Season1の希望を感じられる鮮やかさとは一転、シリアスな表情で事件の真相へと立ち向かう登場人物たちを活写した。
Season2で演出を務めるのは村上牧人。戸田彬弘が脚本を務める。
大西も原も口をそろえて「Season1とはまた別の作品に挑んでいるような雰囲気だった」と語るほど印象を変え、手に汗握る本格クライムサスペンスが展開される Season2だが、その物語について大西は「仲間を信じる気持ちを忘れずに貫き通した先に、どんな未来が待っているのか。Season1、2を通して『絆』をしっかりと感じていただける作品になっていると思います」とコメント。シリーズ全体の根底に流れる魅力を語った。
また、原は「Season2ではさらに物語のスケールが大きくなり、伏線も増えます。きっとドキドキする展開が待っていますので、ぜひご期待ください」と語り、予測不能なスリリングな展開に自信をのぞかせた。
WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ『横浜ネイバーズ Season2』は、WOWOWにて3月7日より毎週土曜22時放送・配信（全8話）。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■大西流星（小柳龍一役）
Season2では、よりスケールの大きい事件や複雑な人間関係が描かれていきます。Season1の2年後を描いているので、ロンの衣裳もパキッとした色味のストリート系から、少しカラフルさを抑えた大人っぽい感じになっています。髪もバッサリ切って、撮影に挑みました。
そして、Season1で描かれた「親仁善隣」という言葉が、Season2でも重要になっていきます。
ロンが逮捕されるというまさかの展開ですが、仲間を信じる気持ちを忘れずに貫き通した先に、どんな未来が待っているのか。Season1、2を通して「絆」をしっかりと感じていただける作品になっていると思いますので、ぜひ注目してください。
■原嘉孝（岩清水欽太役）
Season1から監督や撮影チームが交代して、作品の毛色が随分と変わりました。もちろんストーリーはつながっていますが、感覚としては Season1とはまた別の作品に挑んでいるような雰囲気でした。欽ちゃんの衣裳にも、カーキのロングコ
ートが追加されたのが刑事らしくて嬉しかったです。
Season2ではさらに物語のスケールが大きくなり、伏線も増えます。Season1で培ったネイバーズ達の強い絆が危うくなる場面もあるかも知れません。きっとドキドキする展開が待っていますので、ぜひご期待ください。
■蓮佛美沙子（浅香希子役）
岩井さんの描く原作から、脚本の戸田さんが濃密なオリジナル要素を丁寧に緻密に抽出した、圧倒的な Season2だと思います。私のように2からこの作品に触れた人でも物語に引き摺り込まれ、それでいて Season1から観ている人にとってはより衝撃的な、ある意味で悲しい物語に仕上がっている気がしています。
“正義”の多義性を改めて突きつけられ、静かにもがいた日々でした。それぞれが信じる正しさを、一緒に追いかけながら最後まで見届けてもらえたらと思います。
■萩原聖人（清田大助役）
大西君、原君とも全く違う個性が宝石のようにキラキラと役を通じて輝いていて、とても眩しかったです!!
人が成長する時には必ず大きな出会いがあります。
それは年齢に関係なくあると思います。
それを感じてもらえる Season2になっていると思うので皆様楽しみにしていて下さい。
■原作：岩井圭也
ドラマ「横浜ネイバーズ Season1」を拝見して驚きました。原作に通底する「親仁善隣」の精神が、きわめて忠実に再現されていたためです。撮影現場にうかがった時の雰囲気のよさも印象に残っています。製作チームの方々が誠実に作品世界と向き合ってくださったことで、幸福な映像化となりました。原作から『横浜ネイバーズ』シリーズを知った方にも、楽しんでいただけるドラマになったと思います。
Season2は、原嘉孝さん演じる岩清水欽太（欽ちゃん）の視点から描かれる物語です。もちろん、大西流星さん演じる小柳龍一（ロン）や、ヒナ、マツ、凪といった仲間たちも引き続き登場します。よりサスペンスフルで緊張感のある空気が漂うなか、Season1とはまた違った角度から「親仁善隣」が表現されています。私もいち視聴者として、放送・配信を楽しみにしています。
■脚本：戸田彬弘
Season2では、物語の視点が民間人であるロンから、刑事・欽太へと移ります。
原作が持つキャラクターたちのあたたかさや「親仁善隣」の精神を、情状だけでは物事を判断できない刑事という立場の中で、どのように物語として息づかせることができるのか。その問いが、Season2の出発点でした。
民事の世界から刑事事件へと軸足が移ったことで、物語はより複雑に、よりスケールのあるサスペンスとして展開していきます。ただの刑事ドラマに留まらず、横浜ネイバーズの刑事ドラマになることを意識して書きました。一筋縄ではいかない、人間の選択と感情が交錯する物語になっていると思います。
原作のエピソードを大切にしながら、Season2では物語の約半分をオリジナルストーリーとして構成させて頂きました。自分自身、思い入れのある新しいキャラクターが数多く登場します。原作ファンの皆さんにも、彼らを含めた「ネイバーズの世界」を愛してもらえたら嬉しいです。
人を信じることと、疑わなければならないこと。その狭間で揺れ動く人間たちの姿を、ぜひ最後まで見届けてください。