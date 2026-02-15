ミュンヘン安全保障会議の参加のためドイツを訪れている小泉進次郎防衛相が2026年2月14日、Xでオーストラリアのリチャード・マールズ副首相兼国防相との交流の様子を明かし、話題を集めている。

「先頭走ってる人、速すぎる！」

小泉氏は14日早朝、「これからオーストラリア・マールズ副首相兼国防大臣 @RichardMarlesMP とランニング。朝の6:50」と報告。大きな赤いリング状のモニュメントの前で準備運動する自身の写真を添えた。

続く投稿では、「オーストラリアマールズ副首相兼国防大臣とのランニングスタート。はや！」として、まだ薄暗いミュンヘンの街を走るマールズ氏やスタッフらを映した動画を公開した。

かなりのスピードで走るマールズ氏らの姿に、小泉氏とスタッフらからは「速い、速い！」「先頭走ってる人、速すぎる！」と驚く声が上がった。

「約20分の走りを終えて、無事帰還...」

続く投稿では、「約20分の走りを終えて、無事帰還...」とランニングを終えたことを報告した。

走り終えた小泉氏はハアハアと息を荒げ、余裕げなマールズ氏に対し「毎日走っているの？ 無理！」と英語で驚きをあらわにした。

箱に入ったプレッツェルと、紙カップに入ったソーセージの写真を添え、「早朝ランニングの後の朝ごはんは、白ソーセージと、プレッツェル。ミュンヘンだ...」と腹ごしらえをしたとつづっている。

別の投稿では、「ランニング中にマールズ副首相 @RichardMarlesMP の自撮りにて」として、マールズ氏が撮影したというツーショット写真も公開した。

「両脇の二人は革靴のまま、ホント凄い...」

早朝ランニングには「防衛省・自衛官チーム」も参加したといい、小泉氏はスタッフらとの記念写真も公開した。

左から2番目に立った小泉氏は青と黒のランニングウェアに黒いスニーカー、小泉氏の右側に立ったスタッフはグレーのランニングウェアに黒いスニーカー。しかし、一番左のスタッフは白いワイシャツに黒いダウンジャケット、足元は黒い革靴だ。一番右のスタッフは、スーツにネクタイを締めたまま黒の革靴を履き、大きなカメラを肩にかけている。

小泉氏は「一緒に走ってくれた防衛省・自衛官チーム。両脇の二人は革靴のまま、ホント凄い...」と驚きをつづり、「献身的なチームに支えられて今日もミュンヘンで各国の防衛大臣と会談などを重ねます」とした。

マールズ氏とは防衛相会談も行ったといい、「ランニングウェアからお互いスーツに着替えて防衛大臣会談を行いました」としてスーツ姿で会談する様子も公開。

「築き上げた個人的な信頼関係を礎に、濃密な内容の会談ができました」と振り返った。

「フィジカル外交最高かよ」

なお、マールズ氏からは「ランニングを定例化しようと言われました...」とも明かした小泉氏。

仲むつまじげに笑顔で握手を交わす写真を添えつつ、「次はオーストラリアでランニングかな...」とランニングにはやや及び腰な様子ものぞかせた。

体を張った外交手腕を見せた小泉氏には、「小泉防衛大臣の素晴らしい仕事ぶりを拝見していると、防衛大臣とは、外務大臣でもあるのだなと気付かされます」「フィジカル外交最高かよ」「ヘグセス米国防長官とのトレーニングに続いてマールズ国防大臣とのランニング。体力勝負ですね！」など、称賛と応援の声が寄せられている。