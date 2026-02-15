あちこちで山火事が発生し、消防車やヘリコプターなどによる懸命な消火活動が報道されています。山火事は、消防隊の現場へのアクセスの難しさ、消火水源の確保の難しさ、飛び火による延焼、広域に及ぶと消防力の拡散につながり、消火活動が追い付かなくなるなどで、鎮火まで時間がかかります。今回は、政府広報オンラインHPの「林野火災」の記事をベースに、林野火災について紹介します。

消火活動の難しさ

山火事は、険しい山地などで発生することが多く、消火活動には特有の難しさがあります。

まず火災現場へのアクセスの難しさ、ルートが限られていて消防隊の到着に時間がかかります。消火用の水の確保も大変です。

水源が遠く、また水源と現場の高低差が大きいと水圧が低下し、効果的な放水ができません。

さらに飛び火による延焼で火事が広域化すると、全体像の（火点・燃焼範囲）把握が難しくなります。山火事の消火には「地上・空中の連携」、「部隊増強」、「指揮体制」が重要です。

冬から春は山火事が多発

山火事は2月から5月にかけて多く発生する傾向があります。この期間は降水量が少なく、空気が乾燥し、強風が吹くという、火災が発生しやすい気象条件が重なっていることが原因でもあります。

実際、2020年から2024年の全国の月別出火件数の平均を見ても、出火件数の6割超が2月から5月に集中しています。

山火事の主な原因は人的要因

消防庁の統計によると、山火事の原因の多くは人的要因によります。枯れた草や葉を焼却するための「たき火」や、害虫駆除などを目的に草や木などを広く焼却する「火入れ」を行うなど、田畑や野山で火を扱う時は要注意です。消火用水の準備は必須です。また風が強い時に行ってはいけません。

消火が不十分だったり、強風下で火を扱ったりすることなどが山火事につながります。ほかにも、春先は山菜採りやハイキングなどで、フィールドで楽しむ人も増えます。BBQやたばこなどの火の不始末にも注意が必要です。

＜山火事を防ぐポイント＞

山火事は、ほんのわずかな油断で発生します。屋外での火の取扱いの際には、次の点に十分注意しましょう。

・乾燥・強風の日は火を使わない

・たき火や火入れは複数人で行う

・火入れは市町村の許可が必要（後述）

・火から目を離さない

・消火用の水を準備する

・使用後は完全に消火する

・たばこの投げ捨て、火遊びは絶対にしない

フィールドで火を扱う場合の注意点

「火入れ」は森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で行う場合、市町村の許可が必要です。火入れを行う場合、事前に天候を確認し、消火用水を準備、市町村の条例で定められた人数以上で行うなどしましょう。

また、庭などでの「たき火」も「自分の土地だから大丈夫」と思わず天候に注意し、完全に火が消えたことを確認するまでその場を離れないようにしましょう。「キャンプ場などでのBBQ」も同じです。フィールドで火を扱う場合は消火用の水を準備するなど注意してください。

被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。