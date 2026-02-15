ももいろクローバーZの玉井詩織が14日、自身のインスタグラムを更新。メンバー4人で披露した人文字が反響を呼んでいる。



【写真】体幹どうなってんの 身体能力エグい衝撃の「LOVE」ポーズ

ハートの絵文字4つを並べて「ハッピーバレンタイン！！」と記した玉井。投稿された写真は大きく開脚してる高城れにが「L」をつくり、佐々木彩夏はうつ伏せでエビぞり状態。足で「O」を表現しているが、顔は全く見えない。玉田は「V」を担当。最後に玉田の腕と“協力”する形で百田夏菜子が「E」をつくって「LOVE」を完成させている。



さらに「LIVE」の文字をつくったショットもアップ。座って手を挙げて「L」の形の百田の隣で、玉田はなんと倒立して「I」の字。仰向けで開脚する「V」の佐々木はまたもや顔が見えない。右端の高城が左手で足を抱えながら「E」のポーズを決めている。体幹のすごさを感じさせる姿で難易度が半端ない。



身体能力の高さが際立つ4人に、フォロワーも驚きの声が上がりっぱなし。「すごすぎる」「スーパー逆立ち」「しおりんが1番難易度高い！」「凄すぎだろ」「あーりんひっくり返る担当」「佐々木プロを感じました」「2枚目のしおりんすご！」などのコメントが並ぶ。



チームワークの良さと愛が伝わってくるバレンタインの“プレゼント”に、「こういう写真がいいよね」「さすがももクロ」「そんなあなた達が好きです！」「最高な写真をありがとう」とファンも歓喜していた。



（よろず～ニュース編集部）