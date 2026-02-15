麻薬取締法違反などの疑いで書類送検され、先月不起訴処分となった女優の米倉涼子が、久しぶりにマスコミの前へ姿をあらわした。

米倉は、Amazonプライム配信の主演映画「エンジェルフライト THE MOVIE」の完成披露試写会に出席し、約半年ぶりに公の場に登場。神妙な表情でファンや関係者に感謝を述べ、共演者の遠藤憲一から声をかけられると涙を見せる場面もあった。

この試写会の様子がテレビやネットで報じられると、SNSでは米倉を擁護するコメントが多くなることに。また、弁護士の橋下徹氏は、11日放送の関西テレビ「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」で、「不起訴で謝らなきゃいけない、そっちの方がおかしい」と追い風になるコメントを話した。他の番組も、米倉について厳しい論調で報道を行わなくなりはじめている。米倉が今回の試写会に出席したのはプラスだと、テレビ関係者が明かす。

「これまでは、米倉さんが雲隠れしている状態だったので批判が起きていました。そんな中で、マスコミの前に姿を現したことで、同情する声もSNSでは広がるようになっています。米倉さん自体は不起訴処分なのでバッシングを受ける筋合いもなく、今後はテレビや週刊誌も批判的な報道はできなくなります。試写会に登壇したことで、風向きは完全に変わりました」

今回の試写会で“みそぎ”を済ませたように見える米倉だが、テレビ復帰となるとすぐには実現しなさそうだとか。特に、騒動前に米倉が主戦場としていたドラマへの復帰は、あと数年はかかるだろうとテレビ関係者が説明する。

「CMスポンサーは、不起訴だとしても騒動を起こしたことに不信感を抱いています。なので、米倉さんが出演する作品にCMが集まりづらくなるので、ドラマのプロデューサーがオファーをすることは当面ないでしょう。ただ、CMが関係ない映画や配信ドラマなら、何の問題もなく出演できます。実際、配信ドラマからいくつかオファーが米倉さんにきているといううわさもあり、早々に復帰することも現実的になってきました。ただ、米倉さんは体調不良を抱えているので、すぐには作品への出演はないという話です。早くても、今年の夏頃に撮影する作品に参加するらしいという情報が出ています」

一時期は芸能界引退までささやかれた米倉だが、華麗に復活することは間違いなさそうだ。