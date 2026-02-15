JRAの福永祐一調教師（49）が、14日深夜にABEMAで生配信された「サウジカップ2026」にゲスト出演。史上初の連覇したフォーエバーヤングの父であるリアルスティールについて語る場面があった。

リアルスティールは、騎手時代の福永師を背に14年12月デビュー。デビュー前から福永師は「芝1800メートルの左回りがベスト」と矢作師に伝えていたという。しかし日本には1800メートルの芝G1が存在しないため「この馬はドバイターフ」と目標も定めていた。

「リアルスティールは得意距離のレンジがめちゃくちゃ狭かった。千六だとペース合わないし、二千だと気持ち長い。菊花賞2着とかで走ってはいましたけど、得点舞台は左回りの1800メートルだった」と説明した。

4歳時にリアルスティールは、ドバイターフを制した。しかし福永師ではなくライアン・ムーアが騎乗して初G1制覇となった。

リアルスティール引退後、矢作芳人師との会話で福永師は「当時サウジカップがあったら使いたかったですよね？」と口にすると、矢作師は「使いたかったね」と意見が一致したという。

福永師は「（鞍上は）僕じゃないないんでしょ？」と冗談交じりに口にすると、矢作師は苦笑いを浮かべていたようだ。

「リアルスティールの子どもであるフォーエバーヤングが2連覇してるので、リアルスティールでサウジカップを走ってみたかった。矢作先生自身はダート使いたい思いもあったと思いますし、リアルスティール自身もダート適性があったと思う」と振り返った。