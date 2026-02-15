『小型犬を短命にする』絶対NG行為６選

小型犬は中型犬や大型犬に比べると、骨が弱く、体質的にも接し方や生活環境などの影響を受けやすい傾向にあります。ここでは、小型犬を短命にしてしまうNG行為をまとめました。今すぐに改善すべきことや間違った認識を改めて再確認しましょう。

1.不適切な運動量や運動不足

不適切な運動は、小型犬の体に負担をかけてしまいます。例えば、激しすぎる動きやあまりに長距離の散歩などは、体力を激しく消耗したり、関節に負担をかけたりして、免疫力低下や怪我を招くリスクが高まることも。

反対に、散歩量が少なすぎたり遊ぶ量が少なかったり、健康的な成犬を抱っこしたまま散歩したりすると、運動不足に陥り生活習慣病になってしまう恐れがあります。

小型犬の場合は、愛犬の様子を見ながら適度な運動を健康的にさせてあげましょう。

2.人間の食べ物を与える

つい可愛い愛犬に自分が食べている美味しい食事を分け与えたくなる人も多いでしょう。しかし、人間の食べ物は、油分や塩分、糖分がたくさん入っているので、内臓に負担をかけたり肥満の原因になったりします。

また、人間に無害でも、犬にとっては中毒症状を引き起こす食べ物もあり、最悪の場合、命を落とす危険もあるので注意してください。

3.口腔ケアを怠る

実は、口腔内の状態によっては寿命に大きく影響することもあるとご存知ですか。歯磨きなどの口腔ケアを怠ると、口内の細菌が体内に侵入し、別の疾患を発症するリスクが高まると言われています。

したがって、口腔ケアを怠ると寿命を縮めてしまう可能性があるので、必ず毎日歯磨きを行いましょう。

4.誤った愛情の注ぎ方

誤った愛情の注ぎ方は、愛犬に強いストレスを与え、そのストレスが短命の原因になることも。例えば、全くかまってあげないと寂しさから強いストレスを覚えますし、反対に構いすぎても静かに休む時間がなくなるので、ストレスや睡眠不足につながりかねません。

他にも犬が嫌がるスキンシップを続けていると、強いストレスや不安感を与えてしまうので、犬にストレスのかからない、満足度の高いコミュニケーションを意識してください。

5.不衛生な生活環境

愛犬が過ごす生活環境は、基本的に毎日掃除を行い、清潔な状態を維持してください。不衛生な環境で生活していると、犬も飼い主もアレルギー症状を発症したり、ノミやダニといった害虫の影響を受けてしまいます。

6.怪我につながる室内環境

小型犬の場合、特に室内における事故に気をつけなくてはなりません。中でも、ソファやベッドといった高所から飛び降りた際の脱臼や骨折事故は非常に多く報告されています。

骨折の結果、後遺症が残ってしまい、運動しにくくなってしまった……という事態に陥りかねないので、ペットスロープを取り付けるなど、怪我をしないような対策を取り入れましょう。

小型犬に長く健康でいてもらうためにすべきこと

小型犬に長く健康でいてもらうために人は、接し方や飼い方を見直し、生活環境を適切に整えてあげることが重要です。

生活環境を安全で清潔な状態に整える 健康的な食事管理 愛犬の体格や健康状態に合った運動 適切な愛情表現（適度な距離感のスキンシップや遊び） 毎日の歯磨き習慣やブラッシング 過度なストレスを避けた適切なしつけ

以上のポイントを意識して、愛犬が安心して生活できる環境を整えたり、生活習慣を実践したりして、健康的な暮らしを提供してあげましょう。

まとめ

いかがでしたか。小型犬は他の犬種に比べて骨折や脱臼といった怪我を招きやすい犬種です。また、外部要因による悪影響も受けやすいので、今回紹介したNG行為を参考に、愛犬がストレスなく安全に暮らせる方法を考えましょう。

(獣医師監修：葛野宗)