全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、石川県金沢市のアートスポット『creava atelier＆gallery』です。

暮らしに馴染む工芸作家の作品を集めたギャラリー

カフェを併設したショップに、ギャラリー、陶芸体験、アトリエ…。多彩な顔を持つ複合アートスポットだ。

『creava atelier＆gallery』フロアの奥はカフェのカウンターになっている

築100年以上の蔵を改装したギャラリーでは注目の若手作家を中心に紹介。ショップでは個展で取り上げた作家の作品のほか、オリジナルの器シリーズも並ぶ。アクセサリー体験は当日申込みもOKなので、工芸の旅の始まりに立ち寄りたい。

『creava atelier＆gallery』ギャラリーマネージャー：川岸いずみさん

ギャラリーマネージャー：川岸いずみさん「10月の展示は、漆作家の黒木紗世さんです」

『creava atelier＆gallery』明るい雰囲気のアクセサリー工房

長町『creava atelier＆gallery』

［店名］『creava atelier＆gallery』

［住所］石川県金沢市長町2-6-51

［電話］076-231-4756

［営業時間］11時〜17時（九谷焼アクセサリー体験の受付〜16時）、陶芸工房：土〜月、時間はHPで確認を

［休日］水、木

［交通］北陸鉄道バスまたは金沢ショッピングバス「香林坊」下車、徒歩約8分

撮影／松田麻樹、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、2階建てのギャラリーに並ぶこだわりの工芸品の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

【画像】明るい陽射しが差し込む空間 カフェやギャラリースペースも備わる複合アートスポット（7枚）