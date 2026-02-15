金沢で出会った、多彩な文化体験ができるアートスポット 時代を経ても変わらない美しさが揃うギャラリーに魅了された
暮らしに馴染む工芸作家の作品を集めたギャラリー
カフェを併設したショップに、ギャラリー、陶芸体験、アトリエ…。多彩な顔を持つ複合アートスポットだ。
『creava atelier＆gallery』フロアの奥はカフェのカウンターになっている
築100年以上の蔵を改装したギャラリーでは注目の若手作家を中心に紹介。ショップでは個展で取り上げた作家の作品のほか、オリジナルの器シリーズも並ぶ。アクセサリー体験は当日申込みもOKなので、工芸の旅の始まりに立ち寄りたい。
『creava atelier＆gallery』ギャラリーマネージャー：川岸いずみさん
ギャラリーマネージャー：川岸いずみさん「10月の展示は、漆作家の黒木紗世さんです」
『creava atelier＆gallery』明るい雰囲気のアクセサリー工房
長町『creava atelier＆gallery』
［店名］『creava atelier＆gallery』
［住所］石川県金沢市長町2-6-51
［電話］076-231-4756
［営業時間］11時〜17時（九谷焼アクセサリー体験の受付〜16時）、陶芸工房：土〜月、時間はHPで確認を
［休日］水、木
［交通］北陸鉄道バスまたは金沢ショッピングバス「香林坊」下車、徒歩約8分
