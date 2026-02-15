「護国顔」だと思う30代男性俳優ランキング！ 2位「賀来賢人」を2票差で抑えた1位は？
見るだけで守られているような気持ちになる、圧倒的な包容力。30代俳優の中には、そんな「護国顔」の持ち主が多く、揺るがぬ強さと落ち着きで人気を集めています。
All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×30代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「護国顔だと思う30代男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、賀来賢人さんです。2007年に俳優デビューし、2018年に主演ドラマ『今日から俺は!!』（日本テレビ系）がきっかけで大ブレーク。プライベートでは、ドラマ『Nのために』（TBS系／2014年）での共演をきっかけに、2016年に俳優の榮倉奈々さんと結婚しています。
また、2024年に配信されたNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』でタッグを組んだ監督のデイヴ・ボイルさんと映像制作会社「SIGNAL181」を共同設立。初プロデュース作品となる映画『Never After Dark』が、6月5日公開予定です。
回答者からは「意思がはっきりしていて強そうな顔立ちだと思うから」（30代女性／石川県）、「先頭で守ってくれそう」（30代女性／大阪府）、「軍人のような顔をしてるので選びました」（30代男性／京都府）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、間宮祥太朗さんです。強い目力とりりしい顔立ちが魅力で、恋愛ドラマからサスペンスまで多彩に演じるオールラウンダー。
『ナンバMG5』（フジテレビ系／2022年）や『ACMA:GAME アクマゲーム』（日本テレビ系／2024年）など2022年より4年連続、合計6作品もの連続ドラマの主演を務め、話題作への出演が続いています。
回答コメントでは「顔のパーツがはっきりしていて精神的に強そうに感じるから」（30代女性／大阪府）、「国を護れそうな雄々しい感じがするから」（20代女性／和歌山県）、「男らしくもあり強さも感じる」（40代男性／岐阜県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×30代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「護国顔だと思う30代男性俳優」ランキングを紹介します！
2位：賀来賢人／46票
2位にランクインしたのは、賀来賢人さんです。2007年に俳優デビューし、2018年に主演ドラマ『今日から俺は!!』（日本テレビ系）がきっかけで大ブレーク。プライベートでは、ドラマ『Nのために』（TBS系／2014年）での共演をきっかけに、2016年に俳優の榮倉奈々さんと結婚しています。
また、2024年に配信されたNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』でタッグを組んだ監督のデイヴ・ボイルさんと映像制作会社「SIGNAL181」を共同設立。初プロデュース作品となる映画『Never After Dark』が、6月5日公開予定です。
回答者からは「意思がはっきりしていて強そうな顔立ちだと思うから」（30代女性／石川県）、「先頭で守ってくれそう」（30代女性／大阪府）、「軍人のような顔をしてるので選びました」（30代男性／京都府）といったコメントが寄せられています。
1位：間宮祥太朗／48票
1位にランクインしたのは、間宮祥太朗さんです。強い目力とりりしい顔立ちが魅力で、恋愛ドラマからサスペンスまで多彩に演じるオールラウンダー。
『ナンバMG5』（フジテレビ系／2022年）や『ACMA:GAME アクマゲーム』（日本テレビ系／2024年）など2022年より4年連続、合計6作品もの連続ドラマの主演を務め、話題作への出演が続いています。
回答コメントでは「顔のパーツがはっきりしていて精神的に強そうに感じるから」（30代女性／大阪府）、「国を護れそうな雄々しい感じがするから」（20代女性／和歌山県）、「男らしくもあり強さも感じる」（40代男性／岐阜県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)