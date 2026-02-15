「カッコ良すぎるって」槙野智章、初勝利を挙げた黒スーツ監督姿に「ミスター！」「カッコいい〜」の声
「カッコ良すぎるって」槙野智章、初勝利を挙げた黒スーツ監督姿に「ミスター！」「カッコいい〜」の声
元サッカー日本代表の槙野智章さんは2月14日、自身のInstagramを更新。今季から監督に就任した、J2リーグ・藤枝MYFCでの就任後初勝利を報告しました。
【写真】槙野智章、黒スーツの監督姿！
「まーきーのー カッコ良すぎるって」槙野監督は「藤枝MYFCの監督になり初勝利‼︎ チームはもっと良くなる。選手ももっと良くなる。何事もチャレンジ精神は忘れない！ 今シーズンの藤枝目が離せないよ」とつづり、7枚の写真を投稿。今季から監督として就任した日本プロサッカーJ2リーグ・藤枝MYFCの試合で、黒スーツ姿で試合を指揮する姿を披露し、公式戦2戦目で初勝利を上げた喜びを伝えています。
コメントでは「まーきーのー カッコ良すぎるって」「おめでとうミスター」「ステキ」「ナイス勝利！！」「監督姿、カッコいい〜」「やった！ ミスター！」との声が寄せられています。
“マテ茶”を片手に黒スーツ姿で歩く姿も自身のInstagramでは、妻・高梨臨さんやビジョンフリーゼの愛犬・ぱんちゃんとのプライベートな投稿が注目を集めていた槙野さん。9日の投稿では「監督として、再びＪリーグの舞台に 熱いご声援をお願いします！」とつづり、8日の監督としての初陣の様子を披露。中には、黒スーツ姿で“マテ茶”を片手に歩く姿も。今後は監督姿の投稿も楽しみですね！(文:福島 ゆき)
外部サイト