元TOKIOの城島茂（55）が15日、代表取締役を務める「株式会社城島ファーム」の公式サイトを更新。約30年にわたってレギュラー出演している日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」（日曜後7・00）への出演を継続すると伝えた。13日には松岡昌宏（49）が降板すると発表していた。

サイトでは「昨年来の一連の経緯を踏まえ、今後の同番組との向き合い方や、同番組が三十年にわたり社会の中で果たしてきた役割について、熟考を重ねてまいりました」と報告。

「そのような中、先日、日本テレビ福田博之社長とお会いし、これからの番組づくりについてのお考えをお聞かせいただきました」とした上で「DASH村の師匠、明雄さんをはじめ多くの方々から授かった知恵と志は、私にとっての礎です。それらを自分たちの世代がしっかりと胸に刻み、次の世代へとつないでいくことは、長く関わってきた者としての責務であると認識しております」とつづった。

「この思いのもと、城島茂は今後も『ザ！鉄腕！DASH!!』への出演を継続する決断をいたしました」と発表。

「30年にわたり関わってこられたすべての方々への敬意と感謝を忘れず、これからも誠実に向き合ってまいります」と意気込んだ上で「また、日頃よりご覧いただいている視聴者・ファンの皆様に、あらためて心より御礼申し上げます」と感謝。

「今後も、多くの方々が安心して取り組める場であり続けることを願っております。引き続き、変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

同日、インスタグラムでも決意を表明。畑に座り太陽を見つめる自身の後ろ姿のショットを添え「I will keep challenging myself.さあ、行こう。これからも。」と投稿した。