“令和の峰不二子”阿部なつき、料理教室で作ったバレンタインスイーツ披露「お店みたいな出来栄え」「ラッピングも素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/02/15】インフルエンサー・モデルの阿部なつきが2月14日、自身のInstagramを更新。料理教室で作ったバレンタインスイーツを公開した。
【写真】“令和の峰不二子”美女「カヌレの焼き色が最高」“お店級”バレンタインスイーツ
阿部は「お料理教室でバレンタインスイーツをみんなで作ったよ カヌレ＆メレンゲ＆オランジュを作りました」と記し、バットにたくさん並んだカヌレや赤いハートのボックスに詰められたメレンゲクッキーを披露。メレンゲを絞り出している様子やオランジュに使うオレンジピールの写真など、作っている最中の1コマも投稿している。
この投稿に、ファンからは「可愛らしいスイーツ」「ラッピングも素敵」「お店みたいな出来栄え」「絶対美味しい」「カヌレの焼き色が最高」などと反響が寄せられている。
阿部は、2023年7月にフジテレビ「FNS27時間テレビ」の人気コーナー 「明石家さんまのラブメイト10」に出演し「ショート動画にたびたび出てくる女性」としてフィーチャーされ話題となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆阿部なつき、料理教室で作ったバレンタインスイーツ公開
◆阿部なつきの投稿に反響
