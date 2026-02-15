レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、美脚スラリのジャケット×タイツコーデ「大人可愛い」「スタイル抜群」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/15】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が2月14日、自身のInstagramを更新。BIGBANG（ビッグバン）のG-DRAGON（ジードラゴン／本名：クォン・ジヨン）のファンミーティングに行った際のコーディネートを公開した。
【写真】人気芸人の42歳美人妻「ドキッとした」美脚透けるタイツコーデ
G-DRAGONのファンミーティングに行ったという住谷は「ファンミってものに行くのは初めて」とコメント。「急遽、当日に行くことが決まったんだけど、ドレスコードは”ミントグリーン”とのことで、この色であってる？と思ったけど、まぁグリーンっぽいのでセーフかな？」と記し、美しい脚が際立つミントグリーンのジャケットにロングコート、タイツ、ボリュームのあるロングブーツのコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「ジャケットおしゃれ」「大人可愛いコーデ」「スタイル抜群」「楽しめてよかった」「美脚に釘付け」「ドキッとした」などと反響が寄せられている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
