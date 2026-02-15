元モー娘。森戸知沙希、バレンタインに手作り“リボンパン”披露「可愛すぎる」「センス抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/02/15】元モーニング娘。の森戸知沙希が2月14日、自身のInstagramを更新。リボン型のパンを公開した。
【写真】25歳元モー娘。「売り物みたい」手作り"リボンパン"披露
【写真】25歳元モー娘。「売り物みたい」手作り“リボンパン”披露
◆森戸知沙希、リボンパン公開
森戸は「何作りたかったのかもわからないようなものと、リボンパン」とコメントし、ピンク色の生地で形作った“LOVE”の文字パンと、ふっくらと焼きあがったリボン型のパンを公開。「最近は形をつくるのにはまってるみたいです笑笑」「はぴばれ！！！！！！チョコじゃないけど！！！！笑」と絵文字を交えてつづり、バレンタインにちなんだ遊び心たっぷりの手作りパンを披露している。
◆森戸知沙希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「リボンパンのクオリティ高い」「センス抜群」「何味なんだろう」「食べてみたい」「チョコじゃなくても欲しい」「売り物みたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
