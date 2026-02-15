人生再スタートバラエティ『資産、全部売ってみた』ABEMAで放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』を２月19日（木）夜11時より、特別番組として３週連続で放送することを決定。本番組のMCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇が務める。
２月19日（木）夜11時より放送する『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する全３話の“人生再スタート応援バラエティ”。
第１回の“資産を全部売る”ゲストには、ゆきぽよが登場。彼女が本気で叶えたい夢のため、ブランド物のバックや洋服など本人が保有する資産の中から“今売れるもの”をすべて手放す決断をする。ゆきぽよは自分の資産を売るときに、はたして何を思うのか、人生の再スタートの瞬間を３週にわたってお届け。
また、かつて「六本木〜GIROPPON〜」で一世風靡した鼠先輩や元モーニング娘。の加護亜依、マジシャンでお笑いタレントのマギー審司らの“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」も放送。もしその額を手にしたら、新たに何をしていきたいのかを深掘っていき、最後にはその誇示する資産を売るのか、はたまた売らないのかを考え、人生を見つめ直す。
番組MCを務めるのは、２年半ぶりに芸能界復帰を果たし、本番組が芸能界復帰後初の番組MCとなる小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇。自身も個人事務所設立や、お茶の新事業展開など人生を再スタートさせている小島は、収録を終えて「オファーを受けた時は率直に嬉しかったです。やるからには良い番組にしたいという思いが強く、スタッフの方々と密にコミュニケーションを重ねて準備しました」と意気込みを語り、「私自身も一人の経営者として、次のチャレンジを考えている人にとって非常に参考になる、生々しいリアリティのある番組になったと感じています」と番組の見どころを語った。そして一緒にMCを務める吉村については「番組の撮れ高や、ゲストの皆さんが傷つかないためのフォロー、その土台を吉村さんが作ってくださるからこそ、私は入りたいところに入ることができました」と絶大な安心感を抱いていることを明かし、そんな小島について吉村は「さすがでしたね、知識がすごい！いろんな経験を経て、様々な知識を吸収して、確実にパワーアップして戻ってきたなと感じました」とコメントを寄せている。
誰にでも起こりうる人生の転落と再起を、涙と葛藤、そして希望と共に描いていく“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』は２月19日（木）夜11時より「ABEMA」にて放送開始。
（C）AbemaTV, Inc.
