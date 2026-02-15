バニラ専門店『Hugh Morgan』の美しすぎるスイーツとは⁈

はるか昔から、王室や上流階級に愛され、スイーツや香水に使われてきたバニラ。その甘く高貴な香りは、どんな時も、私たちを幸せな気分にさせてくれますよね。そんなバニラの中でも、特に高品質なものにこだわり、バニラのさらなる可能性を追求したスイーツを提供するブランド『ヒューモルガン』から、新たにコンセプチュアルスイーツが誕生しました。

形で語る、食感と香り～コンセプチュアルスイーツ～

スイーツのおいしさを「味」「香り」「食感」の調和として追求してきた、バニラ専門店「ヒューモルガン」。

バニラたっぷりの軽やかなフレンチクルーラーや、フルーツとバニラの組合せが贅沢なプリン、そして可愛らしいエクレアなど、様々なスイーツを通して、バニラの新たな可能性を見せてくれるブランドです。

そんなヒューモルガンから、ブランドの想いを形にしたという、コンセプチュアルスイーツ3種が登場。銀座三越の期間限定POPUPでのみ購入できる、プレミアムなスイーツです!

期間限定POPUPの注目ラインナップ

ショートケーキ・ヒューモルガン

まず注目は、繊細な網模様が近未来的に美しい、「ショートケーキ・ヒューモルガン」。これがショートケーキ?!と一見疑ってしまうのですが、カットして納得。

しっとりとしたスポンジの上には甘酸っぱい苺のコンポート、そしてバニラの香りを移したムースクリームが全体をやさしく包み込みます。

味・香り・食感はもちろんのこと、見た目にもうっとりしてしまう、他にはないショートケーキです。

カットすると、バニラがたっぷり!

ヴァニラ・ログ

もう一つ、これはなに⁈と二度見してしまうのが、さやに入ったバニラビーンズを象った｢ヴァニラ・ログ」。サクッとしたアーモンド生地の中に、バニラの香りをしっかりと移したホワイトチョコレートクリームと、ほのかにラムが香るバニラクリームが重なります。

見た目からは想像がつかない、バニラならではのやさしい味わいに思わずにっこり♡甘さは控えめなので、甘いものをあまり食べない男性へのギフトへもおすすめです。

中身はなに？と、カットするワクワク感も。

モンブラン・ヴェール

ベールをかぶった貴婦人のような上品なスイーツは、なんとモンブラン！その名も｢モンブラン・ヴェール｣です。香り高いバニラのムースの中心には、洋栗のマロンブリュレ。

トップには和栗のモンブランクリームを絞り、洋栗と和栗、二つの栗の魅力を味わえます。サクッとしたダックワースも食感のアクセントに。今までにないモンブランを味わえます。

ヒューモルガンPOPUP開催概要

会期: 2026年1月14日(水)～3月31日(火)

会場: 銀座三越 本館地下2階 イベントスペース

営業時間: 10:00～20:00（*施設に準ずる）

今だけの味わいを楽しんで

ご紹介した商品はどれも期間限定。バニラの味わいを存分に堪能できる、ここだけのスイーツが楽しめます。

閉店を待たずして売り切れてしまう日も多いようですから、是非チェックして、早めに訪れてみてくださいね♪バニラビーンズも購入できます。

『Hugh Morgan』店舗詳細

・Hugh Morgan 日本橋三越本店

営業時間：午前10時～午後7時30分（※定休日は百貨店の定休日に準じます）

場所：日本橋三越本店 本館地下1階

・Hugh Morgan 六本木店

営業時間：午前11時～午後8時（※定休日は百貨店の定休日に準じます）

場所：東京ミッドタウンガレリア 1F イセタンサローネ

・Hugh Morgan 銀座三越 期間限定出店

会期: ～2026年3月31日(火)まで

営業時間: 午前10時～午後8時（*施設に準ずる）

場所: 銀座三越 本館地下2階 イベントスペース