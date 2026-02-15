城島茂 （C）ORICON NewS inc.

　元TOKIOの城島茂が代表を務める「城島ファーム」の公式サイトが15日に更新され、日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』に出演を継続することが明らかになった。

　サイトでは「城島茂の出演番組について」として、「代表取締役 城島茂」名義で声明を発表。「日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』への出演に関し、ご報告申し上げます」とつづった。

　「昨年来の一連の経緯を踏まえ、今後の同番組との向き合い方や、同番組が三十年にわたり社会の中で果たしてきた役割について、熟考を重ねてまいりました。そのような中、先日、日本テレビ福田博之社長とお会いし、これからの番組づくりについてのお考えをお聞かせいただきました」と説明。

　その上で「DASH村の師匠、明雄さんをはじめ多くの方々から授かった知恵と志は、私にとっての礎です。それらを自分たちの世代がしっかりと胸に刻み、次の世代へとつないでいくことは、長く関わってきた者としての責務であると認識しております」とし、「この思いのもと、城島茂は今後も『ザ！鉄腕！DASH!!』への出演を継続する決断をいたしました」と伝えた。

　そして「30年にわたり関わってこられたすべての方々への敬意と感謝を忘れず、これからも誠実に向き合ってまいります」と、視聴者やファンに感謝。「今後も、多くの方々が安心して取り組める場であり続けることを願っております」としたためた。

　『ザ！鉄腕！DASH!!』をめぐっては、一連の騒動を受けて、国分太一が降板。松岡昌宏は、2月13日に降板の意向を示している。

