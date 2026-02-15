「働いていて幸せですか？」という問いにどのくらいの人が即答できるだろうか。ニュース番組『わたしとニュース』は、街でリアルな声を聞いた。

【映像】「『働いて働いて…』ですから…」街の人のリアルな声

街で聞いた“リアルな声”

パーソル総合研究所の調査では、働く幸せを実感している日本人は49.1％で、調査した18の国と地域の中では最下位となった。働く人々はどのような思いを抱えているのだろうか。

「転職を何回もしていて融通の利く時間が多いので、自分にとって幸せと満足度が高いかな。どこに幸せを感じるのかは、給与だったり時間が取れるであったり、どこに基準を設けるかによって違う」（30代男性）

「1つのところでずっと働き続けられたので幸せだと思う。（ランキングで日本が最下位なのは）低いでしょうね。『働いて働いて…』ですから。働かないで済むなら本当はいいんだけど。でも、働く場所があるだけありがたいと思う」（50代女性）

「（働いていて幸せは）あまり感じない。自分の裁量権がなかったり、働いても給料が上がらなかったりというところ。（ランキングで日本が最下位なのは）自分の国の未来を見いだせないというか…単純に悲しいと思う」（20代男性）

「自分の自由の時間も多かったりするので苦ではないというだけ。幸せかどうかはわからない。（ランキングで日本が最下位なのは）そうなのかなと思う。はたから周りの人を見ていると、しんどい人が多いのかなと思う。我慢することが多いのでは」（30代男性）

「何をもって幸せと思うかが日本人はすごく曖昧な気がする。海外の方とお話しすると、“自分はこれがしたい”“これを幸せに思う”とか、“自分の価値観はこれだ”ということが明確だと思う。日本人はそれが相対的に低いと思うので、幸せ実感も低いのかなと思う」（40代女性）

働く幸せワースト1位は“国民性”にあり？

「働く幸せ実感」の調査から、日本人は“幸せでも不幸せでもない”ことがわかる。番組のハレバレンサーを務めるEVeMの滝川麻衣子氏は、この結果と“国民性”との関係について次のように述べる。

「国際世論調査みたいなものを行うと、日本人は全体的に少しネガティブに出る。ただこのデータには続きがあり、組織カルチャーとすごく相関しているという話もあった。働く幸せ度がより低い国にみられる組織カルチャーとして、『責任回避的』や『権威主義的』であるという特徴がある」（滝川麻衣子氏、以下同）

「『責任回避的』や『権威主義的』であれば幸せを感じにくいことは想像がつく」と述べる滝川氏。ただ、調査からは“不幸せでもない”と感じていることもわかっている。この結果から、他国との働き方や考え方の違いを以下のように語る。

「基本的に、仕事に対してそこまで期待をしていない感じがある。淡々と仕事をしていてそこまで幸せではないが、この状況を打破するためにバリバリ戦うとか、自分で幸せを勝ち取るような強いモチベーションもないという感じがする。雇用不安がそもそも低いし、正社員であればいきなりクビになることもほぼないため、自分磨きや自己投資をして市場価値を上げようという人は、どちらかというと希少種だという気がする」

また自己啓発に関する調査では、働くことに幸せを感じていない人ほど「現在は投資しておらず、今後も投資する予定はない」という回答が多く、幸せだと実感がある人ほど自己投資に向かうことがわかった。この結果について滝川氏は「合理的だと思う」と話す。

「自己投資するのは、した分だけ返ってくるという期待があるからだと思う。投資しても会社や市場が答えてくれないのであれば、ある意味“労力の無駄”と考えると思う。ただ会社に対してや自分の人生・キャリアに対して、ある程度投資した分だけ返ってくるに違いないという希望や期待があれば、投資するだろう。つまり『働く幸せ実感』は、おそらく会社や組織や未来への希望を持てるかを示していると思う。未来への希望を持てる人ほど自己投資するし、希望がない人ほど『（自己投資）しても無駄』という思想になるのではないだろうか」

では会社側としてはどのような制度設計が必要だろうか。滝川氏は次のように見解を述べる。

「自分たちがした努力が、給与面や会社の前進として可視化されることが大事なのではないかと思う。会社も時間とリソースの投資対効果を社員にきちんと示す。実績に対して報いることが崩れてしまうと社内の格差も広げてしまうし、投資対効果に会社も報いることは非常に大事かなと思う」

（『わたしとニュース』より）