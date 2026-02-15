＜お隣からウンチ臭＞窓開けられないほどクサッ！原因は家庭菜園？ニオイの正体に驚愕【第1話まんが】
私はマリカ（33）。3歳の子どもを育てながら在宅ワークをしています。実家が目の前にあるので、お昼ご飯は母と一緒に食べたり、息抜きに母とおしゃべりしたりと実家にいることも多いです。妹のハルミ（30）は育休中ということもあり、ほぼ毎日実家や私の家に来ています。私はもともとおばあちゃんの家が建っていた場所に、子どもが生まれたのを機に家を建てました。けれども困ったことが……。
Aさんは私の家の隣、実家から見て斜め前の家の人とのことです。80代の夫婦が暮らしています。
Aさんの奥さんは物静かでおだやかですが、旦那さんはかなり変わった人で、夜には夫婦喧嘩の声が響くこともあります。
特別親しいわけではなく、家の前で会ったら挨拶をする、そんな関係だと私は認識しています。何十年も近所に住んでおり、それなりに付き合いの歴史もあるため、もちろんトラブルもありました。
家庭菜園でこんなニオイはしませんよね？
家から一歩出ると、鼻につくうんちのニオイに、ほとほと困り果てていました。
窓を開けて換気をしようものなら、部屋の中までうんち臭くなってしまいます。
母は「Aさんの家庭菜園のニオイじゃないか」と言いますが、家庭菜園でうんちのニオイがするのでしょうか？
そうだとしたら、近所迷惑すぎませんか？
どうしたものかと悩んでいると、好奇心旺盛な妹はどこからうんちのニオイがするか突き止めたと言います。
Aさんの家から漂っていた“うんちのニオイ”の正体は……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
