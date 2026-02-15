【義母が絶縁されるまで】アポなしで来る母「もう二度と会いたくない…！」＜第20話＞#4コマ母道場
わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！
第20話 絶縁する勇気【シュンスケの気持ち】
【編集部コメント】
シュンスケさんのもどかしい気持ちが伝わってきますね。カツコさんと縁を切りたいと思っていても、実際に目の前で縁切り宣言ができる人がどれくらいいるのでしょうか。簡単に目の前で「もう会わない」と言える人は、こんなことでは悩まないのかもしれません。それでも自分を受け入れてくれたアスカさんのためにも、ソウタくんをカツコさんの毒牙から守るためにも、どうにか自分自身を変えたい……シュンスケさんはそんな風に思うのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第20話 絶縁する勇気【シュンスケの気持ち】
【編集部コメント】
シュンスケさんのもどかしい気持ちが伝わってきますね。カツコさんと縁を切りたいと思っていても、実際に目の前で縁切り宣言ができる人がどれくらいいるのでしょうか。簡単に目の前で「もう会わない」と言える人は、こんなことでは悩まないのかもしれません。それでも自分を受け入れてくれたアスカさんのためにも、ソウタくんをカツコさんの毒牙から守るためにも、どうにか自分自身を変えたい……シュンスケさんはそんな風に思うのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび