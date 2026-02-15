山本由伸投手が3月のWBCに向け元バッテリーとの共闘に胸を弾ませました。

MLB・ドジャースのキャンプに参加している山本投手。現地14日の練習後に取材に応じ、3月に控えるWBCに向けてコメントしました。

この日、山本投手は20分ほどフィールドでキャッチボールを行い、終了後はコーチ陣と入念にフォームを確認。その後は一塁カバー、2塁けん制、バント処理の守備練習をしてフィールドを後にしました。

練習後にインタビューに応じた山本投手。WBC参加の意向を固めたことについて「(2025年11月のワールドシリーズで)最後の試合を投げた4ヶ月後がWBCだったので、そう考えると短かった。回復して体を作って気持ちを高めて、と4ヶ月でいけるのかなと最初は不安な要素だったんですけど、いざ動いてみるとコンディションも良かったですし、いけるなと思いました」と経緯を明かします。

今大会では山本投手とオリックス時代にバッテリーを組み、2021年から3年連続で『最優秀バッテリー賞』を受賞した若月健矢選手も代表入り。好相性を見せて勝ち星を積み重ねるとともに、お互いの成績をイジりあうなど、2人の関係性もファンから愛されてきました。

オリックスファンの間では“バッテリー再結成”へ期待の声も上がる中、山本投手も「一番と言ってもいいくらい楽しみなことです」と共闘を心待ちにしている様子。2大会連続出場となったWBCについても「もちろん楽しみにしてましたし、また久しぶりにできるメンバーもいる。最高のメンバーがそろったと思うので、すごく楽しみにしてます」と期待感を示しました。