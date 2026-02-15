熊本市では、熊本城マラソンが行われています。

熊日30キロロードレースは、コニカミノルタの佐藤真優（さとう／まひろ）が初優勝を果たしました。

心配された雨は止み、今年も熊本城マラソンが開催されています。

フルマラソンのランナー「４時間半を目標に頑張って走ります」

「２人に応援してもらっているので全力で走り切りたいと思います」

「アイーン。みんな待っててね～」

フルマラソンに先立ち、熊日30キロロードレースがスタート。

レースは19キロ手前で動きます。

実況「愛三工業の住原聡太（すみはら／そうた）が抜け出します」

しかし・・・

実況「今、佐藤と黒木が住原の背中につきました。そして、佐藤が一気に前に出る。首位交代」

すぐにコニカミノルタの佐藤真優が抜き返します。

このまま佐藤が逃げ切り1時間31分51秒で初優勝を果たしました。

佐藤真優選手「本当はもっと遅いタイミングで仕掛けようと思っていたが、ここで下りを使って仕掛ければ差を着けられるかなと思ったので、あそこのタイミングで行きました」

そして、フルマラソンは古川大晃（ふるかわ／ひろあき）が2年ぶりに大会最多となる5回目の優勝です。