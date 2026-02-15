¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡¿¹¸ýÇî»Ò¤«¤é¡¡àÁÐ»Ò¥Ù¥Ó¡¼Éþá¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´¿´î¡¡¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡ªÂç´¶¼Õ¡×
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬2·î15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯9·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤Ø¡¢²Î¼ê¤Î¿¹¸ýÇî»Ò¤µ¤ó¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡¿¹¸ýÇî»Ò¤«¤é¡¡àÁÐ»Ò¥Ù¥Ó¡¼Éþá¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´¿´î¡¡¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡ªÂç´¶¼Õ¡×
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÁÐ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖÈþ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤È»ü°¦¤È¥¬¥ó¥À¥à¤Î½÷¿À¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¤µ¤Þ¡ª¤Ê¤ó¤ÈÁÐ»Ò¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÍÎÉþ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÂçÀèÇÚ¤Ø¤Î°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¶¼Õ¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â£¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¡×¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ÖÊÁ¤«¤ï¤¤¤¤¥¸¥§¥é¥Ô¥±¡¡´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡ªÂç´¶¼Õ¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¼Ö¤ÎÊÁ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿³¥¿§¤ÎÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¿¹¸ý¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´À¤ÂåÁ´Êý°Ì·¿ÌµÅ¨¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Î²ÖÂ«È¯¸÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤ËåºÎï¤Ê¤ªÈ©¤È¾ì¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÌÀ¤ë¤µ¤È¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤ÎÎ¾»×¤¤¡ªºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÃæÀî¤µ¤ó¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÀä»¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤È·É°¦¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¿¹¸ý¤µ¤ó¤È¼Ì¤ëÃæÀî¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó¿Í¤Î¸òÎ®¤ÎÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¿¹¸ýÇî»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¿¹¸ý¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥¯¥¤¡¼¥ó¿¹¸ýÍÍ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª¤Á¤Ó¤Á¤ã¤óÇî»Ò¤µ¤ó¤â¡¢æÆ»Ò¤µ¤ó¤â¤ï¤¿¤·¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
