［データで振り返る ２６衆院選］

今回の衆院選で、自民党は総定数４６５のうち３１６議席（追加公認を含む）を獲得し、議席占有率は戦後最高の６８％に上った。

「郵政解散」の２００５年衆院選の６１・７％や、政権を奪還した１２年衆院選の６１・３％を６ポイント以上、上回った。

これまでの衆院選で、議席占有率が最も高かったのは、池田勇人首相が率いた１９６０年の自民党で、追加公認を含めて３００議席（総定数４６７）を獲得し、占有率は６４・２％に上った。政権交代を果たした２００９年の民主党が肉薄し、３０８議席（同４８０）で同程度の占有率を確保していた。

自民は今回、特に小選挙区で他党を圧倒し、全体の８６・２％にあたる２４９選挙区で勝利した。保守地盤の北陸などに加え、東京の３０選挙区や神奈川の２０選挙区、野党が一定の勢力を維持してきた沖縄の４選挙区を含む３１都県で小選挙区を独占した。

小選挙区比例代表並立制が導入された１９９６年以降をみると、小選挙区の議席占有率が最も高かったのは、２０１２年の自民の７９％で、８割を超えたのは今回が初めて。惨敗した中道改革連合は今回、小選挙区での獲得議席が７議席にとどまった。占有率は２・４％で、野党第１党としては過去最低だった。