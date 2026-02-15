吉井怜、夫・山崎樹範手作りの“大好物”料理を披露「優しいご主人さま」「美味しそう」「専門店並みいや以上ですね」
俳優の吉井怜（43）が13日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の山崎樹範（51）が作ってくれたという“大好物”の手料理を披露した。
【写真】「優しいご主人さま」「美味しそう」吉井怜が披露した夫・山崎樹範の“手作りとんかつ”
夫の山崎はたびたび自身のインスタで手料理を披露しており、“プロ並み”“お店のよう”と絶賛する声が寄せられていた。この日の吉井の投稿では「しげさん（@zakinori9）飯 この間、大好物の豚カツを作ってくれました♪サクサク薄めの衣で、お肉が柔らかくてとっても美味しかったー」とのコメントとともに、カラッとおいしそうに揚げられたとんかつの写真をアップした。
この投稿に俳優の高橋ひとみ（64）から「優しいご主人さまですね いつも本当に美味しそう〜」とコメントが届いたほか、ファンからは「美味しそうです。いい旦那さんで羨ましいです」「おすそ分けして下さい」「カラッと揚がってて本当に美味しそう。専門店並みいや以上ですね！」などの声が寄せられている。
