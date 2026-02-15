女優の水野美紀（51）が14日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。いじめに遭った過去や、中学時代について語った。

三重県四日市市出身の水野は「小学校6年生の時に福岡の小学校に転校したんですよ」と明かし、「そこで転校生っていうので」注目を集めることになったと回顧した。

YOUが「奇麗な子が来たって」と続けると、水野は「めちゃくちゃ廊下に人が集まってみたいなのがありました」と淡々と話した。

それでも「何かいじめに遭ったりもしました」ともぶっちゃけた。当時はヤンキーがいたと言い、「『ビー・バップ・ハイスクール』全盛期だったので、（中学に入ると）みんなスカート長くして」と平然と話した。

自身は「なぜか凄く友達と、先生に目を付けられて。何かっていうと呼び出されていたんですね」と打ち明けた。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「絶対やんちゃだったでしょ」と怪しむと、「全然やんちゃではない」と言い張った。

当時の制服については「長くしたかったんですけど、あまりにチェックされるし、怒られるんで、友達と校則をもう1回読み直そうって見直して。そしたら何センチ以上にしちゃいけないというのはあるけれど、短くしちゃいけないはなかったんですよ」と気付いたため、「友達と超ミニスカートにして、3人で。学校に行きだして」と振り返った。

加藤が「やんちゃじゃん！」とツッコミを入れ、水野は「そうしたらある時、体育の怖い女の先生が廊下ですれ違いざまにふっと私に耳打ちしてきた」との出来事が。先生からは「お前このままで済むと思うなよ」と言われたと言い、「めっちゃドラマチックじゃないですか」と笑ってみせた。